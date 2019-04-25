Путін і торгівля порожньою кишенею

(Рубрика «Точка зору»)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Росії так само, як це завжди робили його дід, перший президент КНДР Кім Ір Сен, і батько Кім Чен Ір. Але цього разу за маршрутом бронепоїзда диктатора з Пхеньяна стежить весь світ. Коли до Владивостока прибували попередники молодшого Кіма, це було всього лише демонстрацією контактів кремлівських мешканців із господарями «ще однієї» соціалістичної країни, пізніше –​ нагадуванням про те, що навіть після краху Радянського Союзу і соціалістичного табору в Москві не забувають про свою традиційну «сферу впливу».

Але зараз Кім Чен Ин – співрозмовник американського президента. Його дід і батько не могли про це навіть мріяти, з ними зрідка зустрічалися хіба що кремлівські і китайські «небожителі». Північнокорейська ядерна програма – головний біль і для Сполучених Штатів, і для Південної Кореї, і для Японії, і навіть для Китаю. Дональд Трамп обіцяв вирішити цю проблему, однак його президентський мандат потихеньку закінчується, на порозі нові вибори, а ніяких ясних домовленостей із Пхеньяном немає.

І ось на острові Руському неподалік від Владивостока з'являється Володимир Путін. На тлі цейтноту Білого дому і явного небажання Кіма домовлятися про щось істотне у російського президента, що зустрічається з північнокорейським диктатором, тут величезні можливості для своєї гри, для блефу й маневру. Путін може дозволити собі як допомогти Трампу умовити норовливого диктатора піти на поступки, так і перешкодити цих поступок досягти і стати гарантом безпеки не для світу, а для Кіма. Важливим гарантом – тим більше, що китайському керівництву теж не дуже подобається бачити під боком країну з ядерною зброєю. А Путін може дозволити собі таку розкіш просто тому, що знає, що це таке – лякати весь світ.

Путін може зробити вигляд, що Кім – у нього в кишені. І навіть якщо кишеня виявиться порожньою, обміняти цю ілюзію на зовнішньополітичні поступки тих, хто зацікавлений у припиненні північнокорейської ядерної програми. І змусити їх хоча б на час забути і про власну ізоляцію, і про Крим, і про Донбас – тому що коли мова йде про виконання обіцянок, про саму безпеку, про виживання врешті-решт, зазвичай забувають про міжнародне право і «гібридні» війни. Зустрічаючись із Кімом, Путін знову максимально піднімає ставки.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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