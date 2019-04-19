Пентагон про випробування нової зброї в КНДР: це була не балістична ракета

У Міністерстві оборони США заявляють, що нещодавнє випробування нової зброї в Північній Кореї не було випробуванням балістичної ракети.

Як повідомив 18 квітня в.о. голови Пентагону Патрік Шанаган, американські сили в Південній Кореї не змінили стану своєї готовності у зв’язку з випробуванням.

Подробиці Шанаган не навів, додав лише: «Це не була балістична ракета».

Державні ЗМІ Північної Кореї 17 квітня повідомили про випробування нового типу «тактичної керованої зброї» з «потужною боєголовкою». Випробування пройшли під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина, йдеться в повідомленні.

Подробиць офіційна преса Північної Кореї не навела.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що ця зброя значно «збільшує бойову потужність» країни.

Напередодні американська група моніторингу, Центр стратегічних і міжнародних досліджень, повідомила, що виявила активність на головному ядерному об’єкті Північної Кореї.

Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп провели два саміти через ракетну і ядерну програми Пхеньяна, але угоди не досягли.

Минулого тижня Кім заявив, що відкритий до третього саміту з Трампом, але попередив, що президентові США потрібно мати «правильне ставлення».