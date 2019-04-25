Путін та Кім розпочали переговори у Владивостоці

Президент Росії Володимир Путін зустрічається 25 квітня з лідером КНДР Кім Чен Ином. Вона відбувається на території Далекосхідного федерального університету у Владивостоці.

Переговори, як раніше повідомили в Кремлі, триватимуть близько чотирьох годин. Спершу Путін і Кім поговорять сам на сам, після чого переговори продовжаться в розширеному складі за участю делегацій двох країн. Очікується, що лідери Росії і КНДР обговорять шляхи вирішення ядерної проблеми Корейського півострова, а також перспективи розвитку двосторонніх відносин.

Перед розмовою Путін привітав зусилля Кім Чен Ина з розвитку міжкорейського діалогу і щодо нормалізації відносин зі США.

Кремль заявив, що за підсумками зустрічі лідерів не буде ні спільних заяв, ні підписання документів.

До цього Володимир Путін і Кім Чен Ин жодного разу не зустрічалися, нинішній лідер КНДР ніколи не бував в Росії. Остання зустріч президента Росії і голови Північної Кореї відбулася в 2011 році. Тоді Дмитро Медведєв провів переговори з батьком нинішнього керівника КНДР Кім Чен Іром в Улан-Уде.

У лютому в Ханої відбувся другий саміт КНДР і США. На ньому обговорювалося повне припинення ядерної програми КНДР в обмін на зняття всіх американських санкцій. Зустріч закінчилася невдало, Дональд Трамп і Кім Чен Ин не підписали спільну декларацію.