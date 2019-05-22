«Олігархічний реванш у розпалі»: реакції міжнародних оглядачів на призначення адвоката Коломойського головою АП

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України міжнародні оглядачі були стурбовані його потенційними кадровими призначеннями – зокрема, тим, чи приведе він до влади когось з оточення олігарха Ігоря Коломойського. 21 травня президент призначив адвоката Коломойського Андрія Богдана головою своєї адміністрації. Радіо Свобода зібрало перші реакції міжнародних оглядачів.

Юридичні питання

«Ок, Зеленський призначив Андрія Богдана головою Адміністрації президента. Богдан працював в уряді часів Януковича і, відповідно до закону про люстрацію, він не може бути призначений на високі державні посади до 2024 року», – пише у своєму Twitter аналітик та ведуча проекту Stop Fake Катерина Крук.

Старший науковий співробітник з питань України у Польському інституті міжнародних відносин Деніель Шеліговський також звертає увагу на те, чи може Богдан обіймати цю посаду: «Головою Адміністрації президента Зеленського стала довірена особа Ігоря Коломойського, його юрист Андрій Богдан. Що цікаво, Богдан підпадає під заборону обіймати публічні посади, згідно із законом про люстрацію. А відтак не може бути призначеним на цю посаду».

Олігархічний реванш

Політичний аналітик із Канади Аріяна Ґіць нагадує: «Богдан представляє інтереси Коломойського в справах по «Приватбанку». Олігархічний реванш в повному розпалі!».

Скасують закон?

«Ми можемо очікувати більшого тиску на Конституційний суд України, щоб швидко скасувати закон про люстрацію. Ми можемо сміливо припустити, що зустріч Богдана з головою Конституційного суду напередодні обрання Зеленського зовсім не була невинною», – додає аналітик в іншому дописі.

Відносини Україна-США

Західний політолог Тарас Кузьо припускає, що такий крок може зашкодити відносинам України зі США: «Американсько-українське стратегічне партнерство було у відмінній формі за часів Порошенка, але тепер починає зводитися нанівець. Зеленський призначив адвоката Коломойського своїм начальником штабу, попри те, що посол Волкер рекомендував цього не робити».

«Цей вибір викликає занепокоєння. Богдан – також адвокат Коломойського і працював у справі «Приватбанку». Йому потрібно показати свою повну лояльність з «Зе», – пише дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

Колишній речник ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків пише: «Новий президент України призначає головою адміністрації суперечливого адвоката, який працює для сумнозвісного олігарха Ігоря Коломойського. Питання в тому, чи він взагалі має право бути на державній посаді».

Редактор блогу UkraineAlert «Атлантичної ради» Мелінда Герінґ коментує коротко: «Це недобрий знак».

Зеленський «проігнорував занепокоєння з приводу його зв’язків з Ігорем Коломойським, найнявши адвоката олігарха на посаду начальника штабу», – зауважує оглядач видання Financial Times Роман Олеарчук. Це посилить занепокоєння західних прибічників України, переконаний він.

Стаття містить коментар науковця Адріана Каратницького, який вважає, що «роль пана Богдана як юриста і близького друга олігарха Ігоря Коломойського обов’язково призведе до питань з боку міжнародної спільноти та серед виборців України, які бачили в Зеленському чистий розрив з нечистим минулим України».