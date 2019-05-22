Призначення Богдана головою адміністрації Зеленського є порушенням закону – Козаченко

Призначення Андрія Богдана головою Адміністрації президента України порушує два положення закону України «Про очищення влади», заявила 22 травня адвокат, голова Громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті Тетяна Козаченко.

«З врахуванням публічної інформації Андрій Богдан не має права займати посаду глави АПУ на підставі Закону «Про очищення влади». Винесення Указу всупереч Закону означає, що Президент ставить себе вище Закону і демонструє на всю країну справжнє ставлення до Верховенства права», – написала Козаченко у Facebook.

«Відповідно до відкритої інформації, Андрій Богдан займав таку посаду: урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Вперше його призначив на цю посаду Азаров 17.03.2010, звільнив 14.02.2011 своїм указом тоді президент Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11.07.2013, а звільнив вже Яценюк після Революції Гідності 5.03.2014 року за власним бажанням», – нагадує адвокат.

Далі у своєму повідомленні Козаченко докладно пояснює, які саме положення закону «Про очищення влади» порушує указ президента Зеленського.

Після свого призначення головою Адміністрації президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

«Я закрив одну корупційну схему, яка виводила два мільярди гривень на рік при всіх владах, і автор цієї схеми при Міністерстві юстиції в реєстрах був одним з авторів закону про люстрацію. І так сталося, наші попередники ухвалювали цей закон, саме глава Адміністрації президента і його заступники виведені з-під державної служби. І якщо я можу займати якусь посаду на території України, це або глава АП, або заступники, тому в цьому немає ніякого порушення не норм моралі, ні норм закону», – сказав Богдан.

Він додав, що новий президент і його команда не чинитимуть тиск на Конституційний суд, на розгляді якого понад чотири роки перебуває закон про люстрацію.

Володимир Зеленський 21 травня призначив головою адміністрації президента свого радника з юридичних питань, особистого адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана.

17 квітня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили про те, що Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із тодішнім головою суду Станіславом Шевчуком.

Журналісти послались на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

Через день після того, як стало відомо про цю зустріч, у Конституційному суді України скасували засідання, на якому мала вирішуватись доля закону «Про очищення влади», і на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

«Схеми» повідомили, що Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Андрій Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду.