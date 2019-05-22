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22 Травень 2019, Київ 08:50
Новини | Політика

Із сайту Адміністрації президента зник указ про призначення Зеркаль заступником голови АП

Указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови АП був оприлюднений 21 травня

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Із сайту Адміністрації президента України зник указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови АП. Станом на 7:30 22 травня указ № 309/2019 відсутній.

Адміністрація президента та Зеркаль наразі не коментували ситуацію.

21 травня президент України призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Першим заступником глави АП став Сергій Трофимов. Також заступниками були призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапко та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і генерал-лейтенант Руслан Хомчак, якого призначено начальником Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України
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