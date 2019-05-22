Із сайту Адміністрації президента зник указ про призначення Зеркаль заступником голови АП

Із сайту Адміністрації президента України зник указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови АП. Станом на 7:30 22 травня указ № 309/2019 відсутній.
Адміністрація президента та Зеркаль наразі не коментували ситуацію.
21 травня президент України призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Першим заступником глави АП став Сергій Трофимов. Також заступниками були призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапко та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
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