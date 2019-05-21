Зеленський призначив головою АП адвоката Коломойського

Президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації свого радника з юридичних питань, особистого адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана.

Відповідний указ з’явився на сайті президента 21 травня.

Раніше сьогодні Богдан зазначав, що у випадку призначення його на якусь державну посаду, він завершить свою адвокатську практику.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський називав Богдана серед потенційних кандидатів у голови Адміністрації президента Володимира Зеленського.

У відповідь на питання про Богдана Коломойський казав журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»): «Він, перш за все, мій адвокат». Богдан здійснював юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

«Схеми» розповідали, що напрямки перельотів адвоката Андрія Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

Сам Богдан відмовлявся говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це «приватне життя».

17 квітня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили про те, що Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із тодішнім головою суду Станіславом Шевчуком.

Журналісти послались на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

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Через день після того, як стало відомо про цю зустріч, у Конституційному суді України скасували засідання, на якому мала вирішуватись доля закону «Про очищення влади», і на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

«Схеми» повідомили, що впливовий соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Андрій Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду. Але раніше він запевняв журналістів «Схем», що не розмовляв із Володимиром Зеленським щодо свого призначення на будь-яку посаду.