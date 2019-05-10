Коломойський про потенційного голову Адміністрації президента: «я ставлю на Богдана»

Бізнесмен Ігор Коломойський назвав серед потенційних голів Адміністрації президента Володимира Зеленського співзасновника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра, адвоката Андрія Богдана та ідеолога штабу Зеленського, юриста Руслана Стефанчука.

«Там є з кого вибрати – це Шефір, Богдан і Стефанчук. Я ставлю на Богдана», – сказав Коломойський в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

У відповідь журналіст назвав це рішення «суперечливим, наприклад, з медійної точки зору».

«Яка різниця? Якщо він йде зі своєю командою з метою щось зробити, його взагалі не повинно хвилювати питання медійності. Це може хвилювати того, хто хоче обратися на другий термін», – заявив Коломойський.

Ігор Коломойський у відповідь на питання про Богдана казав журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»): «Він, перш за все, мій адвокат». Богдан здійснював юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

«Схеми» розповіли, що напрямки перельотів адвоката Андрія Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

Сам Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це «приватне життя».

Під час виборчої кампанії опоненти закидали Зеленському користування автомобілем, який раніше належав Коломойському чи людям із його оточення. Також Коломойський визнав, що безпеку Зеленського гарантували ті ж охоронці, що й під час перебування олігарха в Україні.