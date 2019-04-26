Голова КСУ Шевчук розповів, навіщо до нього приходив адвокат Зеленського Богдан

Гість програми «Ваша Свобода»: Станіслав Шевчук, голова КСУ

Останні тижні дали багато приводів згадувати про Конституційний Суд України. З одного боку, через резонансні рішення, а з іншого – через питання приведення до присяги новообраного президента України. Тож, щоб прояснити ситуацію, Радіо Свобода запросило до ефіру голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука.

Інна Кузнецова: У Києві перебуває міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Він учора сказав, що чув про те, що може бути скасовано статтю про е-декларування. А це – пряма заборона «безвізу». І Петро Порошенко говорив у день виборів про те, що може бути це скасовано.

Щодо е-декларування, не можна вважати те, що попало в пресу, копією тих проектів, які розглядаються. У нас особливо останнім часом дуже багато витоків. Таке враження, що зсередини діє якась підпільна група

– Щодо е-декларування, то у нас в провадженні декілька справ – щодо основних суб’єктів декларування, тобто державних службовців, і щодо е-декларування активістів. Є проекти рішень. У нас приблизно 30 справ на Великій палаті. У нас немає зараз простих справ у провадженні. Кожна з них має дуже серйозний політичний ефект – декомунізація, соціальні справи, реформа медицини...

Я – доповідач і по е–декларуванню, і по громадських активістах.

У пресу попали скан-копії нашого проекту рішення із певними позиціями щодо е-декларування. Я дав доручення секретаріату організувати комісію щодо витоку інформації.

Прийшов висновок щойно. Комісія засідала, представники секретаріату, і визначила, що не можна вважати те, що попало в пресу, копією тих проектів, які розглядаються.

У нас особливо останнім часом дуже багато витоків. Таке враження, що зсередини діє якась підпільна група, яка демонізує певні процеси або особистості, у тому числі і особистість голови суду.

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Ми – колегіальний орган. У мене один голос. У нас немає авторитарного режиму, коли голова пресує суддів, примушує їх під тиск приймати рішення. Рішення ухвалюється тоді, коли є 10 голосів.

– Чинний глава держави заявив, що окремі члени КСУ «дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування»... Мабуть, пан Лінкявічюс спирався на слова президента Порошенка?

Що значить «переорієнтувалися»? Це значить, що раніше деякі члени суду орієнтувалися на Петра Порошенка, а зараз ми орієнтуємося на Володимира Зеленського? Суд – незалежний

– Я здивований. Що значить «переорієнтувалися»? Це значить, що раніше деякі члени суду орієнтувалися на Петра Порошенка, а зараз ми орієнтуємося на Володимира Зеленського?

Суд – незалежний. Він не може орієнтуватися на конкретну політичну особу. Ми – не політики. А що стосується чуток... Чутки коментувати?! Я сам був здивований...

Уже вважалося, що в четвер, тобто вчора 25 квітня 2019 року), ми мали голосувати за скасування електронних декларацій. Навіть у порядку денному (зайдіть на сайт) нема й близько цього.

Звичайно, ми розглядаємо це питання, як і інші. Але оперувати категоріями «зрада» або «перемога» щодо наших рішень – це шлях в нікуди. Добре, коли рішення збігається із суспільною думкою. А коли не збігається, як у випадку про «незаконне збагачення», то нам тоді загалом не ухвалювати рішення чи закривати суд?!

– Пане суддя, КСУ 26 лютого визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Відразу НАБУ закрило кримінальне провадження, згідно з рішенням КСУ, за фактом можливого незаконного збагачення на суму у розмірі 26 мільйонів гривень колишнього першого заступника керівника адміністрації президента Андрія Портнова. Пан Ситник напряму звинувачує КСУ у цьому.

– Не можна оперувати термінами «звинувачує». Напевне, там декілька десятків справ, які закриті. Хоча я не можу давати поради правоохоронним органам. Там є питання перекваліфікації, те ж е-декларування – кримінальна відповідальність. Декілька десятків статей, які допомагають ефективно боротися із корупцією.

Виходить так, що КСУ є той, хто загалом зупинив боротьбу з корупцією.

КСУ ніколи не виступав проти самої статті про незаконне збагачення.

Просто ми вказали, що таке формулювання, яке вживається у нормі, а саме, що законність активів, яка не підтверджена доказами – це унікальна річ, це єдина стаття, яка прямо входить у суперечність з презумпцією невинуватості і містить в собі процесуальні елементи. Хоча це питання Процесуального кодексу.

– Журналісти спільного проекту Радіо Свобода та «Першого суспільного» «Схеми» дізналися, що адвокат Володимира Зеленського – Андрій Богдан нещодавно відвідував КСУ... Мова йшла про те, що нібито він говорив про закон про люстрацію з вами. А сам пан Богдан казав про незаконне збагачення.

Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він – відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі – вона не була таємною

– Так воно і було. Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він – відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі – вона не була таємною.

Таємна – це десь підпільна зустріч. А так офіційна. Він через приймальню попросив про зустріч. Ми на початку березня зустрілися.

Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення – піднялася велика хвиля. Кандидату Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення... Це було роз’яснення.

Про люстрацію ми не розмовляли.

У нас ця справа (про люстрацію – ред.) слухається з 16 квітня 2015 року. Ми провели по цій справі порядку 20 засідань. Це дуже непросте рішення.

Особливо після незаконного збагачення реакція нервова у суспільстві. Думаю, що найближчим часом знову повернемося до цього питання.