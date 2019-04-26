Хто такий Андрій Портнов і чому він хоче повернутися в Україну?

Колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича – Андрій Портнов – заявляє, що проти нього немає ніяких кримінальних проваджень і у травні він повернеться в Україну. На сторінці у мережі Facebook він написав, що «Порошенко має сидіти», а також опублікував «заготовку» указу «президента Зеленського» про розпуск парламенту. Хто такий Андрій Портнов і чого можна очікувати від його повернення?

Андрій Портнов, який до 2010 року курував юридичну підтримку БЮТ, був заступником керівника виборчого штабу кандидата в президенти України Юлії Тимошенко на виборах 2010 року, а потім став заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, і якого звинувачували у тиску на суддів, – заявив, що повертається в Україну.

В ефірі телеканалу «Наш», який належить Євгенію Мураєву, Андрій Портнов сказав, що «приєднується до всіх, хто констатує поразку Порошенка», висловив припущення, що Петра Порошенка чекає «або еміграція, або кримінальне переслідування» і повідомив, що «в травні вже буде в Україні».

На своїй сторінці у мережі Facebook напередодні другого туру президентських виборів в Україні, Андрій Портнов написав, що «перемоги Зеленському він побажав ще до його офіційного висунення, в кінці грудня 2018-го. Мій наступний прогноз – Порошенко буде сидіти в тюрмі. В крайньому випадку, Україна буде офіційно вимагати його видачі з-за кордону. Запишіть мої слова...»

Це допис від 19 квітня, а на день раніше – 18 квітня – Андрій Портнов опублікував «заготовку» указу президента Володимира Зеленського про дострокові парламентські вибори і розпуск Верховної Ради.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заперечили співпрацю із Андрієм Портновим та Оленою Лукаш – юристами, які працювали на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

«Це брехня.Тіньовий штаб наших опонентів значно збільшив кількість фейків і чорних технологій, які використовуються в маніпулятивних цілях», – заявили у преc-службі штабу Зеленського, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, чи працює в них і на яких засадах, зокрема, Андрій Портнов.

Андрій Портнов покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.

Спочатку повідомляли, що Портнов у Москві, а потім стало відомо, що він живе у столиці Австрії – Відні.

Саме це місто називає Андрій Портнов на своїй сторінці у Fasebook, а також там, нібито, зроблене фото, яке опублікував ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський. На світлині Андрій Портнов, сам Олександр Дубінський і головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва.

Окрім цього сам Андрій Портнов в інтерв’ю Наталії Ващенко 22 січня 2018 року підтвердив: «Я живу в Австрії, у Відні. Австрійська влада довго перевіряли мій статус і видали мені дозвіл на проживання і на роботу. Я працюю з деякими адвокатськими західними компаніями, займаюся бізнесом».

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов із Луганська, у 1990 році закінчив там школу. Потім він відслужив строкову службу і розпочав працювати юрисконсультом, одночасно навчаючись на заочному відділенні юридичного факультету Східноукраїнського державного університету в Луганську.

Працював Портнов у різних фірмах, зокрема, і в АП «Луганська нафтобаза», а з 1997-го став директором юридичної фірми «Укрінформправо».

Далі кар’єра Андрія Портнова різко іде вгору.

ДКЦПФР

У вересні 1997 року Портнов починає працювати у Державній комісії із цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) і протягом трьох років працює помічником голови, начальником управління корпоративних фінансів; керівником групи помічників і радників голови; начальником управління корпоративних фінансів.

У 2001 році Андрій Портнов захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку України (мотивація і регулювання)» у Київському Національному економічному університеті.

Із січня 2002-го Андрій Портнов відкриває у Києві юридичну фірму «Портнов і партнери», що спеціалізується на послугах у сфері ринку цінних паперів, корпоративного управління, приватизації та інвестиційного бізнесу. Також із ім'ям Портнова пов'язують юридичну компанію «Корпоративні технології», серед клієнтів якої були і структури фінансово-промислової групи «Приват». Однак, Андрій Портнов завжди заперечував, що співпрацював особисто із Ігорем Коломойським.

У 2003 році Андрій Портнов повертається в ДКЦПФР і працює першим заступником виконавчого секретаря, а з липня 2004-го – членом Держкомісії.

«Справа Сахнацької»

Проте, роки праці у ДКЦПФР завершилися скандальною історією. Наприкінці 2004 року в правоохоронні органи поскаржилася начальник юридичного управління ДКЦПФР Оксана Сахнацька, яка звинуватила Андрія Портнова в тому, що він погрожував їй «убивством прямо в приміщенні Держкомісії».

У січні 2005 року прокурор Голосіївського району Києва порушив за цим фактом кримінальну справу. Сахнацька не виключила, що те, що сталося, було спровоковано службовими розслідуваннями і кадровими рішеннями, які не сподобалися Портнову.

Сам Андрій Портнов усі звинувачення заперечив, назвав цю справу «сфальсифікованою», пізніше вказував на рішення судів, що виправдали його і навіть наводив лист прокурора Голосіївського району Києва, який, нібито, вибачився за порушення справи.

Однак, у 2008 році це провадження поновили, коли Портнов претендував на посаду голови Фонду держмайна України (ФДМ). У цей час Андрій Портнов був уже політиком і дуже важливою людиною у партії Юлії Тимошенко.

Інші джерела акцентують увагу на тому, що час (липень 2005 року), коли Андрій Портнов пішов із ДКЦПФР, збігся із розголосом навколо спроби «реприватизації» на користь групи «Приват» Нікопольського заводу феросплавів, контрольованого зятем Леоніда Кучми – Віктором Пінчуком.

Після цього Андрій Портнов певний час працював приватним адвокатом.

Суд проти Порошенка

У 2005 році Портнов представляв в суді інтереси Олександра Зінченка (Держсекретар України при президенті Ющенку. Звільнився із посади у вересні 2005 року за власним бажанням, звинувативши Порошенка. Третьякова і Мартиненка у «відродженні корупційних схем у вищих ешелонах влади» – ред.).

Андрій Портнов стверджує, що його юридична компанія безкоштовно надавала послуги Зінченку, щоб допомогти «боротьбі з корупцією». Крім того, Портнов у суді намагався оскаржити законність суміщення Петром Порошенком депутатського мандата і посади секретаря РНБО, а також пропонував реприватизувати майно Порошенка.

Суди проти Порошенка Портнов програв.

Андрій Портнов завжди не приховував свого відверто негативного ставлення і до Віктора Ющенка, і до Петра Порошенка.

Андрій Портнов і Юлія Тимошенко

У 2006 році Андрій Портнов проходить до парламенту і стає народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ).

На дострокових парламентських виборах 2007-го Андрій Портнов знову проходить у Верховну Раду за списком БЮТ і працює у парламентському комітеті з питань правосуддя.

У 2008-му він стає заступником голови фракції БЮТ і керівником юридичного департаменту БЮТ.

ФДМ

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко призначила Андрія Портнова в.о. голови Фонду держмайна (ФДМ).

Незадовго перед голосуванням щодо обрання нового голови ФДМ у 2008 році, а Андрій Портнов був головним претендентом на цю посаду, Генеральна прокуратура оголосила, що провела перевірку і виявила «ознаки перевищення Портновим своїх повноважень, що дестабілізувало роботу ФДМ».

Проти Андрія Портнова порушують кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію і поновлюють «справу Сахнацької».

Каменем спотикання став Одеський припортовий завод (ОПЗ). Призначений на 10 травня 2008 року конкурс з його приватизації перенесли на невизначений термін. Прем’єр-мінстр Юлія Тимошенко була вимушена це зробити якраз через порушення кримінальних проваджень проти в.о. Фонду держмайна Андрія Портнова. Тимошенко назвала це «неприкритим тиском з боку президента Віктора Ющенка».

​«Я хочу вам сказати, що це не проти них (Андрій Портнов і тогочасний голова Держказначейства – ред.) порушено кримінальну справу. Ця кримінальна справа порушена проти мене особисто», – заявила тоді Юлія Тимошенко.

Такі політичні пристрасті не завадили Андрію Портнову активно просуватися у юриспруденції. Вже у 2009 році Андрій Портнов захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики».

«Газові угоди»

19 січня 2009 року за дорученням прем’єр-міністра Юлії Тимошенко (після «російсько-української газової війни») були підписані так звані «газові угоди» з Росією (пізніше за них Юлія Тимошенко потрапить до в’язниці) – довгострокові газові контракти щодо купівлі російського газу та його транзиту Україною. А також договір про те, що «Газпром» авансом платить «Нафтогазу» 1,7 мільярда доларів за транзит російського газу в 2009 році, а ці кошти «Нафтогаз» спрямує на придбання прав вимоги «Газпрому» і ТОВ «Газпром експорт» до компанії посередника «РосУкрЕнерго» (РУЕ) на ті самі 1,7 мільярда доларів за газ, поставлений РУЕ за шістьма контрактами.

Це час, коли Андрій Портнов є керівником юридичної служби БЮТ і більшість юридичних документів готується під його наглядом.

До того ж, повідомляли, про те, що саме Портнов і Віктор Медведчук особисто були присутніми під час підписання газових угод із Росією.

Зокрема, про це заявив у січні 2019 року колишній народний депутат від Партії регіонів, Тарас Чорновіл.

А тоді, у 2009 році, Андрій Портнов далі зміцнює своє становище. За квотою юридичних вищих навчальних закладів, на ІІІ Всеукраїнському з’їзді представників вищих навчальних закладів та наукових установ, Андрія Портнова обирають на шестирічний термін членом Вищої ради юстиції (ВРЮ).

Цього ж року, у листопаді, Портнов стає професором кафедри конституційного та адміністративного права, а з 2010 року – завідувачем кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Заступник керівника виборчого штабу Тимошенко

На президентських виборах-2010 (відбулися 17 січня 2010 року і був призначений другий тур, куди вийшли Віктор Янукович і Юлія Тимошенко) Андрій Портнов працює заступником керівника виборчого штабу кандидата Юлії Тимошенко.

Він готує позов прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до Печерського районного суду Києва у зв’язку з поширенням президентом Ющенком інформації про, нібито, офшори Тимошенко.

Після того, як Віктор Янукович у другому турі (7 лютого 2010 року) випередив Юлію Тимошенко лише на 3%, Тимошенко скликала своїх юристів і оголосила про намір боротися за третій тур, з огляду «на численні фальсифікації і порушення».

На думку Тимошенко, підставою для третього туру виборів президента могло стати рішення Вищого адміністративного суду або Верховного суду України.

Суд за «третій тур» у виборах 2010 року

Андрій Портнов спочатку заявив про безперспективність такої ідеї, але коли Тимошенко наполягла, Портнов попросив карт-бланш і самотужки підготував позов та направив його до Вищого адміністративного суду.

«Ми пройдемо цей шлях до кінця і забезпечимо максимальний правовий захист Юлії Тимошенко», – сказав Андрій Портнов журналістам 13 лютого 2010 року.

У позові йшла мова про розгляд фальсифікацій та перерахунок голосів на 1200 дільницях, щодо яких були подані скарги.

Судовий розгляд позову розпочався 19 лютого 2010 року. У суді Юлія Тимошенко та Андрій Портнов сиділи поруч.

У перший день судового розгляду сторона Тимошенко надавала докази фальсифікацій, але на наступний день Тимошенко… відкликала позов.

«Ми не бачимо сенсу в подальшому розгляді. З урахуванням формального розгляду судом наданих нами доказів, з огляду на небажання встановити об'єктивну істину, ми відкликаємо свій позов...», – сказала Юлія Тимошенко.

Перехід до Януковича і обурення Партії регіонів

А 2 квітня 2010 року президент Віктор Янукович своїм указом призначає заступника голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрія Портнова заступником глави своєї Адміністрації – керівником Головного управлінні з питань судової реформи та судоустрою.

Андрій Портнов стає ще і членом Ради Національного банку України.

Тогочасні депутати від Партії регіонів або відмовлялися у парламенті коментувати журналістам це призначення, або ж висловлювали своє обурення тим, що головного юриста від БЮТ Андрія Портнова, котрий представляв інтереси Юлії Тимошенко під час розгляду справи про фальсифікацію виборів, призначили заступником Адміністрації президента Януковича.

Андрій Портнов і Віктор Янукович

Андрій Портнов, і з огляду на його посаду в Адміністрації Януковича, і за свідченнями багатьох народних депутатів, зокрема і від фракції Партії регіонів – із «юриста Тимошенко» став «юристом Януковича». На думку аналітиків, це зіграло свою роль у судовому процесі проти Юлії Тимошенко.

Суд і ув'язнення Тимошенко

Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі «за перевищення повноважень при підписанні газових угод і нанесення збитків державі на суму понад 1,5 мільярда гривень».

Щодо ролі Андрія Портнова у цій справі, то Тимошенко ще задовго до оголошення вироку стверджувала: «Кілька годин тому у Януковича була «сходка», де були Хорошковський, Льовочкін, Портнов та Отрош (глава Печерського суду). Узгоджували мій вирок». А 28 липня 2011 року Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо залученості Андрія Портнова у цей процес, сказала: «Йому безпосередньо доручено все це проводити», вкотре наголосивши, що завдання «засудити її» дав безпосередньо Віктор Янукович.

Також Юлія Тимошенко іронізувала з того приводу, що для розгляду резонансних справ «розумний комп’ютер» весь час обирає чомусь суддів Печерського суду – Кірєєва і Вовка.

У цьому контексті можна згадати, що прізвища Вовка і Портнова згадуються у відповіді Вищої Ради юстиції ВРЮ на інформаційний запит видання «Коммерсант-Україна».

Зокрема, там написано: «До Вищої ради юстиції 29 листопада 2010 року надійшли звернення Ремесленнікової Т.І. від 26 листопада 2010 про наявність підстав для звільнення Вовка С. І. з посади судді Печерського районного суду Києва. Перевірку відомостей… доручено провести члену ВРЮ Портнову А.В. (доручення голови ВРЮ Колесниченко В.Н. від 2 грудня 2010 року № 448/0 / 4-10). В результаті перевірки член Вищої ради юстиції Портнов А.В. прийшов до висновку про відсутності підстав для звільнення судді Печерського районного суду Києва Вовка С.В. з посади за на рушення присяги і тому пропонує затвердити результати перевірки. Вивчивши матеріали перевірки, обговоривши їх на засіданні, Вища рада юстиції погоджується з таким висновком».

Новий КПК

Другою «великою справою» Андрія Портнова аналітики вважають модерування процесу розробки й ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу України, який набрав чинності 20 листопада 2012 року.

Провідниками ідей щодо змін законодавства, ініційованих Андрієм Портновим, у парламенті та соціумі були народні депутати Валерій Писаренко, Володимир Пилипенко та Святослав Олійник. Про них говорили як про «групу Портнова». Підтвердженням цьому може бути той факт, що спочатку ці депутати разом із Андрієм Портновим були членами фракції БЮТ, а після того, як Портнов пішов до Януковича, їх виключили з «БЮТ» за те, що, нібито, голосували «синхронно із Партією регіонів».

Щодо нового Кодексу Андрій Портнов, як керівник Головного управління із питань судоустрою Адміністрації президента Януковича, заявив, що його ухвалення «запроваджує змагальну модель кримінального провадження європейського типу».

В експертів та правозахисників було багато зауважень та застережень щодо нового Кодексу. З одного боку – це був крок вперед у порівнянні зі старим «радянським» кримінально-процесуальним законодавством, але з іншого боку, новий Кодекс заклав низку проблем, які породжують перепони для руху України до правового законодавства.

Диктаторські закони 16 січня

Третім внеском Андрія Портнова в юридичний супровід діяльності президента Віктора Януковича аналітики називають так звані «диктаторські загони» від 16 січня 2014 року, які значно обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.

Ухвалювалися ці закони більшістю тогочасного парламенту з порушенням регламенту (без обговорення, підняттям рук, без використання системи «Рада») за «відмашкою» Михайла Чечетова.

Інна Богословська, колишній народний депутат, 23 жовтня 2017 року в авторській програмі «БАЦМАН» головного редактора інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман на телеканалі «112 Україна» повідомила, що у січні 2014 року тодішній радник президента України Андрій Портнов погрожував їй «в'язницею».

За словами Інни Богословської, Портнов подзвонив їй після того, як йому передали зміст її розмови із тогочасним спікером Верховної Ради Володимиром Рибаком.

Він своїми руками колись посадив Тимошенко, адже був причетний до розроблення газових контрактів, і точно так само посадить у в'язницю Януковича і всіх інших, пропихуючи «закони 16 січня»

«Тоді я сказала, щоб Портнову передали, що він своїми руками колись посадив Тимошенко, адже був причетний до розроблення газових контрактів, і точно так само посадить у в'язницю Януковича і всіх інших, пропихуючи «закони 16 січня». У підсумку він мені зателефонував прямо з Адміністрації президента зі страшним матом, перейшов на «ти» (до цього ми були у гарних стосунках) і кричав, що ось зараз ми розберемося із цими (з протестувальниками – «Гордон)... Він був упевнений, що після ухвалення законів їм це легко вдасться... Він кричав: «Потім я тебе закопаю, ти будеш сидіти в тюрмі і тебе там будуть мати всі»... Загалом, це був якийсь жах!» – сказала Інна Богословська.

Сам Андрій Портнов категорично заперечує свою причетність до розробки законів «16 січня».

«Я в написанні цих законів участі не брав, але як чиновник президентської адміністрації на той момент, в силу своїх функціональних обов'язків, поставив також свою візу, коли вони прийшли з парламенту на підпис президенту», – сказав Портнов у програмі «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK від 22 січня 2018 року.

Після розстрілу Майдану і втечі Віктора Януковича, Андрій Портнов теж виїхав з України.

Пізніше, в інтерв’ю Наталії Влащенко він скаже, що знає, хто віддав наказ на розгін Майдану, а також звинуватить чинну владу у неспроможності кваліфіковано провести слідство щодо розстрілів.

Є «держзрада» – немає «держзради»

6 березня 2014 року ​

Проти Андрія Портнова відкрили провадження за фактами погроз народним депутатам, а також привласнення коштів Київського національного університету та Київського національного економічного університету на 137,6 тисячі гривень, й можливого привласнення сум незаконних виплат колишнім співробітником АП в особливо великих розмірах.

28 травня 2014 року

Прокуратура Києва повідомила, що зареєструвала кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій колишнім заступником глави Адміністрації президента України Андрієм Портновим.

«Він жодного разу не з’являвся на лекціях, але при цьому отримував зарплату», – пояснив заступник прокурора Києва Андрій Приз.



Крім того, за даними ГПУ, з метою незаконного впливу на судову систему України вже як представник вищого навчального закладу Портнов став членом Вищої ради юстиції.



«За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем».

У березні 2014 року

Уряд Канади застосував санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.

26 жовтня 2015 року

Європейський суд ухвалив рішення за позовом Андрія Портнова, до Ради міністрів ЄС (справа №Т-290/14) і постановив виключити його із санкційних списків ЄС. Щоправда, на той момент, термін дії санкцій проти Портнова уже формально був завершеним.

Суд ЄС оцінював обґрунтованість первинного внесення Портнова до санкційних списків у березні 2014 року. Тоді Рада міністрів ЄС запровадила санкції щодо Портнова на підставі листа Генеральної прокуратури України, в якому повідомлялося, що Портнов, нібито, є об'єктом розслідування щодо фактів «привласнення державних коштів та їх незаконного виведення за кордон».

Однак, з того часу більше жодних документів від ГПУ, які б підтверджували ці звинувачення та сам факт наявності такого розслідування щодо Портнова – не надходило.

Андрій Портнов на цьому не зупинився і подав позов про законність запровадження санкцій.

«Як відомо, в березні 2015 року ЄС скасував щодо мене санкції. Мені цього було недостатньо. Я закінчив відносини з Євросоюзом у судовому процесі в Люксембурзі. Рішенням суду ЄС було встановлено, що санкції щодо мене приймалися незаконно і повністю були скасовані. Європейський суд постановив, що Євросоюз зобов'язаний заплатити мені 15 500 євро і вони були перераховані на рахунок в українському банку. Таким чином закінчилася історія з санкціями. Тобто той, хто їх ввів, за них і заплатив», – наголосив Андрій Портнов.

Початок березня 2017 року

Андрій Портнов повідомляє, що виграв справу в суді Бельгії, і що суд визнав винним у наданні неправдивих свідчень проти Портнова екс-заступника генпрокурора України Олексія Баганця. Останній висловив недовіру до цього повідомлення і подив, що вирок щодо громадянина України могли винести без його відома й участі у суді іншої країни..

21 листопада 2017 року

Проти Андрія Портнова відкрили кримінальне провадження, в якому висунули йому звинувачення у тому, що з липня 2011-го по 31 грудня 2013 року радник президента, начальник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою отримав незаконні виплати на загальну суму 26 мільйонів гривень. Розслідуванням цієї справи займалося Національне антикорупційне бюро.

13 лютого 2018 року

Суд Брюсселя відхилив позов екс-першого заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова до колишнього заступника генпрокурора Олексія Баганця. Як повідомив адвокат Баганця Ігор Балик, «бельгійський суд відмовив Портнову в його позові за безпідставністю, а кримінальну справу відносно Баганця закрив як помилково порушену. Суд вирішив, що справа непідсудна».

26 березня 2018 року

Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова до анексії Росією Криму в рамках кримінального провадження за статтею «державна зрада». Це Радіо Свобода підтвердила речниця спецслужби Олена Гітлянська.

За її словами, відповідне провадження порушила прокуратура Автономної Республіки Крим.

Раніше депутат Верховної Ради Андрій Левус повідомив про порушення кримінальної справи у відповідь на заяву громадської організації «Вільні люди».

Підставою стало оприлюднення під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича записаної 1 березня 2014 року українською розвідкою розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем». У розмові Глазьєв повідомив співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував «Андрій Портнов, щоб було зрозуміло, що не вся Україна прям-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом».

29 березеня 2018 року

Андрій Портнов позивається до Служби безпеки України в Шевченківський районний суд Києва із проханням зобов'язати СБУ спростувати інформацію про його державну зраду. Про це він повідомив 29 березня у Facebook.

«Сьогодні подав позов до СБУ в Шевченківський суд Києва. Вимагаю визнати недостовірною й спростувати розповсюджену про мене інформацію про нібито державну зраду», – написав Портнов і пообіцяв інформувати про кожний етап судового процесу.

27 серпня 2018 року

Андрій Портнов підписав у Відні угоду про управління телеканалом NewsOne. «Власник 100% статутного фонду компанії Володимир Мураєв передав мені телеканал в управління терміном на три роки. Планую забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів в Президенти до інформаційних можливостей телеканалу», – прокоментував угоду в своєму Facebook Андрій Портнов.

11 лютого 2019 року

Печерський суд розпочав розгляд позову Андрія Портнова проти МЗС України, ГПУ, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка через що Канада продовжує дію санкцій проти нього.

20 лютого 2019 року

Печерський суд Києва встановив для слідчих Генпрокуратури термін 1 місяць для завершення досудового розслідування та прийняття процесуальних рішень у кримінальних провадженнях стосовно колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Рішення ухвалив суддя Віталій Писанець.

До суду звернувся адвокат Портнова, який повідомив, що провадження від 6 березня 2014 року вже триває чотири роки і 10 місяців і порушує розумні терміни. При цьому його клієнт не має статусу підозрюваного.

Суд встановив, що «на 20 лютого 2019 року слідчі і прокурор у зазначеному кримінальному провадженні не визначені, а фактичне перебування матеріалів провадження невідоме».

«Кримінальні провадження стосовно Портнова є маніпуляцією. Портнов не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим», – наголошувалося у повідомленні.

6 березня 2019 року

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження – згідно із рішенням Конституційного суду про визнання неконституційною статті Кримінального кодексу України, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення – відкрите за фактом можливого незаконного збагачення на суму в розмірі 26 мільйонів гривень колишнього першого заступника керівника Адміністрації президента Андрія Портнова.

«Постановою детектива НАБУ від 6.03.2019 кримінальне провадження №42017000000004815 від 27.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу, закрито», – мовиться у повідомленні НАБУ.

19 березня 2019 року ​

Генеральна прокуратура України відмовився виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти колишнього першого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова.

«(Справи) не закриті... Рішення було винесено за межами повноважень суду. Ми його оскаржили в апеляції», – повідомив «Українським новинам» начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Також Генпрокуратура подала клопотання про роз'яснення зазначеного рішення суду.

Радіо Свобода звернулося до Юлії Тимошенко з проханням прокоментувати ситуацію із Андрієм Портновим. Речниця лідера політичної партії «Батьківщина» Марина Сорока відповіла, що «можливості для коментаря немає».

Радіо Свобода направило інформаційні запити до Генеральної прокуратури України, прокуратури Автономної республіки Крим і Служби безпеки України щодо проваджень проти Андрія Портнова.

На час публікації – відповідей від цих державних інституцій ще немає.

Ситуацію прокоментував колишній заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягун.

До тих пір поки не буде гарантій його (Портнова) безпеки з боку чинних керівників силових структур – він в Україні не з'явиться

«Переважна більшість матеріалів по Портнову не закріплені процесуально, і мають виключно емоційний характер. Те, що необхідно було зробити за «гарячими слідами» у березні-квітні 2014 року втрачено, на жаль, на завжди. Портнов це знає, і вже виграв дистанційно декілька позовів про захист честі і гідності та спростування «неправдивої» інформації. Але він розуміє, що закон це одне, а емоції і пряма фізична сила це зовсім інше. До тих пір, поки не буде гарантій його безпеки з боку чинних керівників силових структур – він в Україні не з'явиться», – сказав Ягун в коментарі Радіо Свобода.

Портнов є жорстким реваншистом, мета якого «догнати» і посадити усіх, хто йшов проти нього

Відповідаючи на запитання щодо мети повернення Андрія Портнова в Україну, народний депутат від БПП, член парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов сказав у коментарі Радіо Свобода, що «Портнов є жорстким реваншистом, мета якого «догнати» і посадити усіх, хто ішов проти нього».

На думку Валерія Карпунцова, Портнов дуже хотів би очолити Генеральну прокуратуру України, але, швидше за все, просуватиме туди свою людину, а сам спробує пройти у парламент разом із людьми свого найближчого соратника – Віктора Медведучка.

Також Радіо Свобода через соціальні мережі звернулося за коментарем до самого Андрія Портнова. Поки відповіді немає.