«Це брехня» – у штабі Зеленського заперечили співпрацю із Лукаш і Портновим

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заперечили співпрацю з Оленою Лукаш і Андрієм Портновим – юристами, які працювали на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

«Це брехня. Тіньовий штаб наших опонентів значно збільшив кількість фейків і чорних технологій, які використовуються в маніпулятивних цілях», – заявили у преc-службі штабу Зеленського на запитання Радіо Свобода про те, чи працюють в них і на яких засадах Олена Лукаш і Андрій Портнов.

У Зеленського назвали «неперевіреними» повідомлення про роботу на штаб кандидата цих двох екс-соратників Януковича.

Наприкінці березня у ЗМІ і соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського працюють юрист, свого часу представник президента Віктора Януковича у Конституційному суді, екс-міністр юстиції в уряді Миколи Азарова Олена Лукаш і правник у Адміністрації президента за часів Януковича Андрій Портнов.

Одним із найважливіших політичних консультантів Володимира Зеленського є Дмитро Разумков, який свою політичну кар’єру розпочав у «Партії регіонів».