«Проти мене і команди розгорнув юридичну війну Портнов» – Андрій Шевченко

Андрій Портнов, юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича, колишнього президента України, який втік до Росії, подав позови проти МЗС України, ГПУ, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка через те, що Канада продовжує дію санкцій проти нього. У понеділок, 11 лютого, у Печерському районному суді Києва відбудеться перше судове засідання за цими позовами.

Про це 9 лютого " target="_blank">повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

«Канада залишається єдиною країною, яка зберігає санкції проти Портнова, якого підозрюють у причетності до злочинів за часів Януковича. Портнов оскаржив санкції у Верховному суді Канади і програв. Тепер він хоче «відіграти» цю поразку в судах українських – набагато більше йому зрозумілих з часів, коли він будував судову піраміду для Януковича. Він намагається довести, що у його проблемах винні посольство, МЗС та ГПУ, які повідомили Канаді неправду про його злочини... Портнов провокує, намагається виставити себе політичною жертвою і надщербити партнерство між Україною та Канадою. Такого подарунка він не отримає. Ми, у посольстві, професійно і скрупульозно передаємо Канаді інформацію від українських правоохоронців. Наша юридична позиція тверда і відсторонена від приватних суджень. Це зрозумів канадський суд – розраховуємо на справедливе рішення і у Києві».

Андрій Портнов нині живе за межами України, у соціальних мережах місцем свого перебування він позначає столицю Австрії.

Щодо судового засідання 11 лютого наразі ніякої інформації Портнов не оприлюднював.



29 серпня 2018 року Портнов повідомив, що отримав в управління телеканал NewsOne стороком на три роки.

У лютому 2018 року в прокуратурі Автономної Республіки Крим повідомили, що відомство перевіряє причетність колишнього першого заступника Адміністрації президента України Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку анексії півострова.

У березні Портнов вказав, що позивається до Служби безпеки України в Шевченківський районний суд Києва з проханням зобов'язати СБУ спростувати інформацію про його державну зраду.