Суд ЄС відхилив клопотання Клюєва про припинення дії санкцій проти нього

Президент суду Європейського союзу 28 листопада відхилив клопотання колишнього голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, який просив зупинити дію санкцій ЄС проти нього.

Клюєв стверджує, що ЄС не зміг перевірити достовірність інформації, наданої українською владою, коли його вносили у санкційний список.

Президент суду у відповіді Клюєву заявив, що не побачив необхідності негайного припинення дії санкцій. Водночас він додав, що пізніше суд розгляне, чи наявні обмежувальні заходи проти Клюєва є законними.

Влітку суд Європейського союзу скасував деякі санкції проти Клюєва, але він залишився у санкційних списках.

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Ці санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території Євросоюзу – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію ситуації в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені.

Андрій Клюєв перебуває в розшуку Служби безпеки України. Його оголосили в розшук 28 лютого 2014 року, в СБУ заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року стало відомо, що Андрія Клюєва зняв із розшуку Інтерпол.