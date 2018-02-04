Прокуратура АРК перевіряє причетність Портнова до анексії Росією Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність колишнього першого заступника адміністрації президента України Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Крим під час початку анексії півострова.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко, говорячи про так звані «плівки Глазьєва» (радник президента Росії Сергій Глазьєв), в яких є інформація про те, що Портнов нібито є автором постанови Верховної Ради Криму.

Удовиченко пояснив, що ці плівки є матеріалами кримінального провадження, яке розслідується іншим підрозділом прокуратури, не прокуратурою АР Крим. Однак, за його словами, ця інформація потрапила в поле зору прокуратури АРК, зараз відомство здійснює процесуальні дії, спрямовані на те, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію.

За інформацією, опублікованою на сайті Цензор.НЕТ, проект постанови Верховної Ради Криму під час початку російської анексії в 2014 році готував Андрій Портнов, про що 1 березня 2014 року радник Путіна Сергій Глазьєв повідомив свого співрозмовника (якогось Володимира Андрійовича) в телефонній розмові. Це розмова була записана української розвідкою і оприлюднена прокурорами на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича.

Портнов на своїй сторінці у Facebook написав, що «ніколи не готував ніяких документів проти своєї країни, ні з ким нічого схожого не обговорював і не взаємодіяв».

Андрій Портнов – радник президента України Віктора Януковича в 2011-2014 роках, був заступником голови Адміністрації президента і займався питаннями судоустрою. Після Євромайдану Портнов виїхав з України.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських чиновників, підозрюваних в незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив зі списку санкцій чотирьох колишніх українських чиновників, в тому числі і Портнова. На сьогодні колишній український чиновник проживає в Австрії.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.