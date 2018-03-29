Портнов просить суд зобов’язати СБУ спростувати інформацію про його держзраду

Колишній перший заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов позивається до Служби безпеки України в Шевченківський районний суд Києва із проханням зобов'язати СБУ спростувати інформацію про його державну зраду. Про це він повідомив 29 березня у Facebook.

«Сьогодні подав позов до СБУ в Шевченківський суд Києва. Вимагаю визнати недостовірною й спростувати розповсюджену про мене інформацію про нібито державну зраду», – написав він і пообіцяв інформувати про кожний етап судового процесу.

Раніше цього тижня партія «Опозиційний блок» і сам колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича назвали «фейковим» порушення провадження за статтею «державна зрада» щодо Андрія Портнова.

Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова до анексії Росією Криму у рамках кримінального провадження за статтею «державна зрада». Це Радіо Свобода підтвердила речниця спецслужби Олена Гітлянська.

За її словами, відповідне провадження порушила прокуратура Автономної Республіки Крим.

Раніше депутат Верховної Ради Андрій Левус повідомив про порушення кримінальної справи у відповідь на заяву громадської організації «Вільні люди». Як повідомив у наведеному Левусом документі заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Маяков, «прокуратурою АР Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні… про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада)». Прокуратура АРК вдалася до таких дій «за обставинами, викладеними у Вашому (представника громадської організації – ред.) повідомленні про вчинення кримінальних правопорушень».