Портнов і «Опозиційний блок»: розслідуване СБУ провадження про «держзраду» є «фейковим»

«Фейковим» назвали порушення провадження за статтею «державна зрада» щодо Андрія Портнова партія «Опозиційний блок» і сам колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича.

«Звинувачення Андрія Портнова брехливі та сфабриковані за найгіршими стандартам КДБ. Таке проти Портнова вже «шили» в 2014 і в 2015 роках, але в 2017 році Генеральна прокуратура була змушена закрити їх у зв’язку з відсутністю доказів. Чергова спроба тиску на Портнова мотивована тим, що він відкрито і аргументовано виступає з критикою нинішньої влади і відомий своєю активною правозахисною діяльністю», – йдеться в заяві «Опозиційного блоку».

Сам Портнов вказав: вважає, що провадження «це фейкова кримінальна справа, яку ви самі (депутати Верховної Ради з фракції «Народного фронту» – ред.) придумали й самі зареєстрували». Згодом екс-чиновник у зв’язку з порушеним провадженням виступив у Facebook зі зверненням до президента Порошенка та голови СБУ.

Служба безпеки України розпочала розслідування можливої причетності колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова до анексії Росією Криму у рамках кримінального провадження за статтею «державна зрада». Це Радіо Свобода підтвердила речниця спецслужби Олена Гітлянська.

За її словами, відповідне провадження порушила прокуратура Автономної Республіки Крим.

Раніше депутат Верховної Ради Андрій Левус повідомив про порушення кримінальної справи у відповідь на заяву громадської організації «Вільні люди». Як повідомив у наведеному Левусом документі заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Маяков, «прокуратурою АР Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні… про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада)». Прокуратура АРК вдалася до таких дій «за обставинами, викладеними у Вашому (представника громадської організації – ред.) повідомленні про вчинення кримінальних правопорушень».