Нацрада оштрафувала канал NewsOne за мову ворожнечі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наклала на телеканал NewsOne штраф на суму 96 530,25 гривень. Це, відповідно до закону «Про телебачення і радіомовлення», максимальний штраф – 25% від його ліцензійного збору.

Причиною, як повідомили в Нацраді, стала «мова ворожнечі»: в ефірі ТОВ «Новини 24 години», яке користується логотипом NewsOne, 31 липня, 1, 2, 5, 6, 13 вересня 2018 року виявили «заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті».

«Зокрема, мову ворожнечі було зафіксовано у виступах гостей і ведучих програм NewsOne О. Лукаш, В. Піховшека, Р. Коцаби, Є. Червоненка, А. Лесика, М. Добкіна, Д. Співака. Також до Національної ради надійшов лист від Служби безпеки України, в якому було звернено увагу на окремі програми, де поширювалися висловлювання, що містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та програмування агресивної поведінки глядачів», – повідомили в Нацраді.

Ідеться про такі «кліше російської пропаганди», як «партія війни», «партія миру», «братовбивча війна», «механизм раскола православия», «Россия защищает свои интересы», «мир не признает Россию агрессором» тощо. На думку СБУ, яку наведено в повідомленні, ці кліше в контексті, спрямованому на інспірацію деструктивних настроїв в українському суспільстві, продукують формування спотвореного уявлення про події в Україні, насамперед пов’язані з російською агресією.

Основною темою таких висловлювань, випливає з аналізу Нацради, є «інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю, актуальних станом на серпень – вересень 2018 року: заперечення присутності російських військ на території України, виправдовування дій країни-агресора, спрямованих проти територіальної цілісності України, формування уявлення глядачів про Україну як суб’єкта агресії проти частини власної території, дифамація осіб, які брали участь в антитерористичній операції або беруть участь в операції Об’єднаних сил, формування хибного, викривленого уявлення про ідеологічну спрямованість діяльності (фашизм і націонал-соціалізм) керівництва України та частини населення країни тощо».

Ідеться про таку лексику, використану в цих висловлюваннях, як «уничтожение народа Украины», «мир не признает, что они агрессоры», «индульгенция на убийство», «главный агрессор на печерских холмах», «братоубийственная война» (за словами Нацради, це наближене за змістом до словосполучення «громадянська війна») тощо.

«Фактично така подача інформації може бути сприйнята як прихований заклик, спрямований на формування в адресата бажання діяти; шляхом використання методів мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку чи підсвідомість автори закликів підштовхують до певних дій, тобто програмують до агресивної поведінки аудиторію», – наголосили в Нацраді.

Відповідно до рішення Національної ради, канал має привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства протягом двох тижнів, інакше йому загрожують нові санкції.

У Нацраді при цьому звернули увагу, що представники ТОВ «Новини 24 години» на засідання не з’явилися, хоча розгляд цього питання, який мав відбутися ще 24 січня, саме на прохання мовця був перенесений на 7 лютого.

У товаристві «Новини 24 години», яке випускає в ефір телеканал NewsOne, на цей час іще публічно не коментували рішення Нацради з телерадіомовлення.

Діяльність телеканалу NewsOne, поряд зі ще кількома каналами в Україні, часто викликає невдоволення частини громадськості, його звинувачують в «антиукраїнській» і «проросійській» діяльності, Нацрада вже не раз накладала на нього санкції. На телеканалі у відповідь говорять про «утиски свободи слова».