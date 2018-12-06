Нацрада оголосила попередження телеканалам NewsOne та «ПравдаТУТ»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголосила телеканалам NewsOne та «ПравдаТУТ Київ» попередження через порушення правил мовлення у День пам’яті – 100 років з дня початку «червоного терору».

У відомстві зазначили, що в День пам’яті – 5 вересня – телерадіокомпанії, відповідно до законодавства, зобов’язані поширювати мінімум раз на дві години в ефірному часі інформацію про день пам’яті; припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів, гумористичних передач; під час телетрансляції розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення або палаючу свічку, які є доречними до відповідної події; оголосити о 12:00 хвилину мовчання із супроводженням звуку метронома.

Згідно з повідомленням, під час проведення позапланових перевірок експерти з’ясовали, що в цей день інформація про День пам’яті в ефірі телеканалу NewsOne була відсутня у проміжку часу з 18:19 до 23:52, а в ефірі телеканалу «ПравдаТУТ Київ» така інформація поширювалася тільки з 11:32.

У Нацраді наголосили, що NewsOne уже втретє отримав попередження регулятора за недотримання правил мовлення в дні жалоби.