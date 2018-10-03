Суд відмовився заочно заарештувати Гужву

Шевченківський районний суд Києва відмовився заочно посилити запобіжний захід для головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву, повідомляє прес-служба установи. Прокурори просили змінити заставу на арешт.

У суді пояснили, що прокурори мали довести, що Гужва перебуває в міжнародному розшуку.

31 січня Гужва заявив, що виїхав з України до Австрії. У заяві, оприлюдненій «Страна.ua», зазначалося, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього «закінчився термін запобіжного заходу, визначений судом, і він отримав законне право залишити Україну». 1 жовтня Гужва заявив про отримання притулку в Австрії.

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У червні 2017 року Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів.

Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 544 тисячі гривень. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

Головний редактор «Страна.ua» назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».