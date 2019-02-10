Посол України в Канаді: маю землю в українському Криму, російського Криму не існує

Посол України в Канаді Андрій Шевченко підтвердив існування у нього земельної ділянки в окупованому Росією Криму, але заперечив юридичні дії щодо цієї власності за російським законодавством.

«Це моя офіційно задекларована власність. Жодних документів за російськими законами я, звичайно, не підписував. Є версії про фальсифікації і шахрайство. Чекатиму на висновки слідства. Ми з татом купили ділянку більше 10 років тому. Сакський район, степ, кілометр від моря. До 2014 встигли посадити кілька дерев. Все», – написав Шевченко у Facebook.

«У мене є земля в українському Криму. Криму російського для мене не існує. Так само, як і будь-яких фігових (чи фейкових) документів від окупаційної влади. З питаннями власності буду розбиратися після звільнення Криму та Донбасу від окупації», – додав дипломат.

6 лютого колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що Голосіївський районний суд Києва за його заявою зобов'язав прокуратуру Автономної Республіки Крим розпочати розслідування відносно посла України в Канаді Андрія Шевченка. «Підозрюємо фігуранта в занадто спокійному володінні та розпорядженні землею в окупованому Криму та оплаті за неї податків у російський бюджет», – твердить Портнов.

Раніше цього тижня посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що Портнов подав позови проти МЗС України, ГПУ, посольства України в Канаді та самого Шевченка через те, що Канада продовжує дію санкцій проти екс-чиновника.

Андрій Портнов нині живе за межами України, у соціальних мережах місцем свого перебування він позначає столицю Австрії.

29 серпня 2018 року Портнов повідомив, що отримав в управління телеканал NewsOne стороком на три роки.

У лютому 2018 року в прокуратурі Автономної Республіки Крим повідомили, що відомство перевіряє причетність колишнього першого заступника Адміністрації президента України Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку анексії півострова.

У березні Портнов вказав, що позивається до Служби безпеки України в Шевченківський районний суд Києва з проханням зобов'язати СБУ спростувати інформацію про його державну зраду.