(Друкуємо мовою оригіналу)

Экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш, российские политики и телеканалы высказываются в поддержку Владимира Зеленского. Пётр Порошенко говорит об угрозе «пророссийского реванша в Украине».

Возможно ли это? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог Валерий Дымов и политолог Руслан Бортник.

– Валерий, если оценить недавний биллборд Петра Порошенко, на котором был изображён он и Владимир Путин, со слоганом «21 апреля мы сделаем решающий выбор», его заявления, что в понимании Петра Порошенко реванш пророссийских сил – отказ Украины от движения в НАТО и Евросоюз, – вы рассматриваете такую возможность, как бы ни закончился второй тур президентских выборов в Украине?

Валерий Дымов: Первое – я не будут оценивать биллборды, но Путин сам противопоставил себя Порошенко. Он неоднократно устами своего рта Пескова рассказывал о том, что кто угодно, только не Порошенко. Понятно, что такую подачу нельзя не использовать.

Люди, которых вы вспомнили, подхалимы Януковича, посмотрите, где сейчас находятся бывшие министр внутренних дел, глава СБУ, министр обороны – в России. И если они думают, что у них появилась возможность для реванша, они отвечают на ваш вопрос со своей стороны. С другой стороны, у пророссийского президента нет ни шанса быть избранным. Именно поэтому была попытка Путина и «пятой колонны» выборы в Украине делегитимизировать. Ещё не было выборов, а у них уже рассказывали, что они не произошли. Но «план Б» есть, и дальше они будут пытаться расшатать ситуацию.

Тренд Украины идёт от бессубъектности, постколониального состояния к субъектности. И Майдан, который на сегодня является частью способа принятия решения, никуда не делся. Эти люди никогда не позволят ни пророссийскому кандидату стать президентом, ни тем, кто будут работать на Россию, быть близко к власти.

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– Андрей Портнов, Елена Лукаш – те самые деятели времён Виктора Януковича, – на что рассчитывают, высказываясь публично в поддержку Зеленского? И ходят слухи, что оказывают юридическую поддержку.

Валерий Дымов: Игорь Коломойский сам признал, что его юрист предоставляет юридическую поддержку. И журналисты «Схем» говорили, что минимум 12 раз Зеленский летал к Коломойскому.

Есть попытка занять свою позицию, личностная обида на Порошенко, на Майдан двигает людьми, потому что иначе, чем использовать ситуацию условного вакуума, они не могут вернуться в Украину.

Руслан Бортник: Можем начать с действующего президента, который был коллегой с пани Лукаш, они работали в одном правительстве и принимали участие в совещаниях, которые проводил Портнов в администрации президента. Я думаю, тут ещё личностная обида воспринимается часто нынешним президентом, позиция Лукаш и остальных. При том, что они пока что перед законом не виновны и могут в любой момент приехать в Украину и выехать.

Касательно пророссийского реванша, он невозможен. Если посмотреть на риторику и программу Зеленского, это Порошенко 2014 года. Всё те же тезисы. То есть, Зеленский – это молодой Порошенко с теми же возможностями и рисками.

– Не знаю, насколько Порошенко выносил за скобки языковые вопросы.

Руслан Бортник: Посмотрите программу, он говорил – не вмешиваться, гарантировал развитие государственного и русского языков.

– Большой вопрос, как это воспринималось 5 лет назад и как воспринимается сейчас. Валерий, если проанализировать результаты первого тура президентских выборов и вернуться к политической парадигме пятилетней давности, Юрий Бойко и Александр Вилкул получили 16% на двоих – это деятели «антимайдана», которые продолжают исповедовать те же ценности. 16% – столько же, сколько набрал Петр Порошенко в первом туре. Можно ли сказать, что это своеобразный конец эпохи Евромайдана?

Рейтинг Зеленского – это выигрыш антирейтинга Порошенко

​Валерий Дымов: Рейтинги не суммируются. Если бы они были, всё равно получили бы 16%. Это они соревновались перед парламентскими выборами, формируя силу.

Рейтинг Зеленского – это выигрыш антирейтинга Порошенко. Год назад меня спрашивали, что Тимошенко лидирует, я говорил, что она лидер против всех. Потому что 40% граждан не видели фамилию, которую бы связывали со своим представителем на должности президента.

Попытки вписать Майдан в «квартал» не улавливают Майдан как социальное явление. Майдан – это не «движ». Сейчас, в некотором смысле, теми молодыми людьми, которые выбирают Зеленского, двигает этот «движ». Давайте не будем говорить о смыслах.

Но Майдан – это то, что движет людьми, когда они знают, за что они двигаются, и знают, что такое смысл. Люди выходят за себя и свою страну.

А коллективный Янукович никуда не делся. Порошенко не мог сразу уничтожать статус-кво, потому что он медленно меняется. Напомню, 30% поддерживало Партию регионов уже после разгона Майдана в декабре, еще 10% поддерживали коммунистов. Они никуда не делись, много кто ещё ждет Путина.

Победы «антимайдана» и пророссийского кандидата не происходит, власть некоторым образом сформировала спрос на альтернативные силы

Победы «антимайдана» и пророссийского кандидата не происходит, власть некоторым образом сформировала спрос на альтернативные силы.

Руслан Бортник: Если говорить об электорате «антимайдана», то их намного больше, нежели показали совокупно Бойко и Вилкул, я думаю, больше 30%. Я делаю такие выводы по количеству противников Евросоюза и НАТО, и другие параметры церковь, язык.

Эта революционная энергия, которая возникла в 2014 году, в определённое время начала выходить через край. Элементы радикализма, крайнего популизма, элементы тотального невыполнения обещаний начали в какой-то мере пугать, по моему мнению. И в какой-то мере Зеленский, хоть это не «антимайдан», хотя он наверняка 20% «антимайдана» аккумулировал, – это попытка отсечь наиболее радикальные части, которые начали пугать и внутренние элиты, и внешние.

Возможно, Зеленский выступит в роли стабилизатора сегодня, чтобы страну не разорвало радикализмами.

Валерий Дымов: То, что Руслан называет элитами, – это тот олигархат, который правит Украиной. Когда мы говорим про антирейтинг Порошенко, получается, что с одной стороны, он не порвал с ними (олигархами – ред.), а с другой стороны, он не удовлетворяет их. Поэтому мы говорим о транзитном состоянии украинского общества и украинского политикума. Когда Коломойский обиделся как элита или как олигарх, тут как хотите, то понятно, что в его обиде есть и часть того электората, который поддерживает Зеленского. Потому что они смотрят его канал.

Но классика философии говорит о том, что люди руководятся своими интересами, в борьбе этих интересов проявляется объективный тренд. И то, что Украина движется в том направлении, о котором я говорил в начале, это для меня однозначно.

– Руслан, действующие политики России поддерживают кандидатуру Владимира Зеленского. На что они рассчитывают?

Руслан Бортник: Это сложный вопрос. Есть такая технология под названием «поцелуй Иуды», когда токсичные фигуры поддерживают какого-то из кандидатов, чтобы понижать ему рейтинг. То, что я видел российских артистов, Пореченков и Охлобыстин высказали поддержку Зеленскому. Но это, очевидно, платная заказная акция, и она заказывалась из Украины, не думаю, что Зеленским.

С одной стороны, российские политики считают Порошенко дальше «недоговорибельным», с другой стороны, они тоже торгуются. Они намекают, что, а представляете, если Путин или Медведев скажут, что Зеленский – это хороший кандидат? Они оказывают давление на окружение Зеленского, Коломойского и на самого Зеленского. Это уже, я считаю, элемент торгов с Зеленским на будущее.

– Возможно, многие люди голосуют за Зеленского, потому что есть некая рефлексия касательно событий пятилетней давности, он не имеет прямого отношения к тому, что происходило в Киеве, в Крыму, на Донбассе. Насколько это своеобразное объединение Украины?

Валерий Дымов: Есть люди, которые обижены, которые не получили того, что они хотели, не прикладывая к этому усилий. Но даже относительно электората Зеленского есть 30% тех, кто против Путина. Это тоже предохранитель, который Зеленский не может пересечь. И это та база, которая выйдет на улицы, если он будет говорить или делать против, даже 15% этих людей достаточно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)