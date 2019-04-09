У штабі Порошенка пояснили, чому на агітаційних плакатах кандидата з’явився Путін

У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що агітаційні плакати із зображенням російського президента Володимира Путіна є офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти України.

«У Путіна, зрозуміло, згоди не питали… Путін – поза законом. Він розв’язав війну проти України. Він анексував Крим. Він вбивця тисяч і тисяч українців… Завдання рекламного сюжету – нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент та Верховний головнокомандувач, фаховий, добре освічений і досвідчений дипломат, вправний переговорник з високим міжнародним авторитетом… Ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль», – ідеться в заяві на Facebook-сторінці «Порошенко2019».

У штабі опонента Порошенка Володимира Зеленського наразі не коментували появи нової агітаційної продукції. Водночас прихильники Зеленського в соцмережах критикують цю продукцію, оскільки вона, на їхню думку, розпалює ворожнечу серед громадян України.

У статті 8 закону України «Про рекламу» йдеться, що «у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи». Стаття 64 також вводить обмеження безпосередньо щодо ведення передвиборчої агітації. Вона забороняє участь у передвиборчій агітації «особам, які не є громадянами України».