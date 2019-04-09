Скандал навколо нової реклами Порошенка. Чому Путін і де Зеленський?

«21 квітня. Вирішальний вибір» – плакати із таким написом, а також зображеннями кандидата в президенти України Петра Порошенка навпроти президента Росії Володимира Путіна почали з'являтися на українських вулицях за близько двох тижнів до другого туру виборів і спричинили справжній скандал.

Думки розділились.

Частина запитує: «Путін у якості VIP-агітатора на білбордах, щоб що?»

На думку волонтерки Діани Маркової Петро Порошенко робить усе, щоб «люди голосували проти нього» і нові борди – черговий доказ цьому.

«Це вже серйозна заявка на громадянську війну, Петре Олексійовичу. Це серйозний вкид, який не пройде повз електорат. Повз ображений електорат», – наголошує вона.

Про те, що такими бордами Петро Порошенко «штовхає себе у прірву», пише і економіст Володимир Дубровський. Така реклама, на його думку, «лише відштовхує людей, які думають», та «наводить жах розколом країни укупі з істерією».

Одним із тих, кого ці борди зачепили як виборця, є харків’янин Ігор Черняк. Каже, що після виступу Порошенка на ICTV ввечері 8 квітня він перейнявся і майже вирішив віддати свій голос саме цьому кандидату, аж тут на Салтівку «підвезли нові борди».

«Чи то мені здалося, що це все в ефірі було щиро, чи то президент не знає, що роблять його штабісти. Ех… А я ж вже майже...» – розмірковує Черняк.

«Черговим пробитим дном», «підлістю найвищого рівня» та «театром абсурду» називає борди Порошенка з Путіним Владислав Сердюк.

«Схоже, що в команді президента так і не усвідомили, що їх поточна комунікація та риторика не працюють проти позитивної кампанії опонента», – пише член правління партії «Демальянс» Віталій Безгін, називаючи борди Порошенка з Путіним «черговим ляпом».

Свою думку щодо бордів з Порошенком та Путіним висловив і Анатолій Гриценко, який теж балотувався в президенти, але не пройшов у другий тур. Каже, така реклама – «небезпечна», бо, по-перше, наче за часів Януковича, «розколює країну навпіл», а, по-друге, «ображає та зневажає 85% людей», які голосували 31 березня не за Порошенка, а, наприклад, за Гриценка.

Утім, сам цей пост дехто теж сприйняв неоднозначно. Зокрема, Остап Українець. Під дописом Гриценка він залишив свій коментар із запитанням, чи можна ці слова «розцінювати, як визнання факту, що Гриценко нині в команді Зеленського?» – за що отримав бан.

Водночас є і ті, хто вважає нову рекламу Порошенка дієвою.

Так, ​наприклад, для Тараса Шаймади усе обурення навколо неї означає те, що борди з Путіним «потрапили в саме яблучко». Це, на його думку, якраз і підштовхне до правильного вибору тих, хто «справді визначається перед вирішальним вибором 21 квітня», допомігши «їм відчути власну відповідальність за долю країни».

Виправданими вважає борди з Порошенком та Путіним і народний депутат Андрій Левус.

«А називати Томос «термосом», жартувати з побиття майданівців, називати Україну «порноакторкою», як це робить Зе, це нормально? Це не розколює країну?» – запитує він.

Але чому у цій рекламі Порошенка немає Зеленського?

«А кого ще Порошенко мав би навпроти себе зобразити? Героя відомого телесеріалу? – запитує користувач Максим Візер. – Його опонент у другому турі досі не продемонстрував нам свого справжнього обличчя. Як тут зрозуміти, хто насправді стоїть за екранним образом?»

Цю думку продовжує і юрист Роберт Хорольський: «Зеленський самоусунувся з виборчої кампанії, інформації про своє бачення майбутнього України не надає... Країна просила Зеленського про інформацію, щоб грати за правилами демократичних виборів. Він не почув і став не цікавим. Порошенко бере на себе лідерство у веденні Україною спротиву Путіну. Саме про це борди».

Водночас дехто наголошує не на моральному, а на правовому аспекті такої реклами, адже у статті 8 закону України «Про рекламу» йдеться, що «у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи». Стаття 64 також вводить обмеження безпосередньо щодо ведення передвиборчої агітації. Вона забороняє участь у передвиборчій агітації «особам, які не є громадянами України».

У штабі Петра Порошенка на бурхливу реакцію суспільства щодо вищезгаданої реклами теж відреагували. По-перше, підтверджують, що це його офіційний рекламний продукт, сплачений з його ж виборчого фонду.

По-друге, наголошують: згоди на використання фото у Путіна не запитували, бо він – «поза законом» і «вбивця».

По-третє, пояснюють, чому для реклами на противагу Порошенку обрали саме його.

«Ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль», – акцентують у штабі Петра Порошенка.

Щодо Володимира Зеленського, то у його штабі появу цієї агітаційної продукції наразі не коментували, але прихильники Зе!кандидата в соцмережах критикують її, оскільки, за їхніми словами, вона нібито розпалює ворожнечу серед громадян України.