У КСУ заявили, що не планують перешкоджати інавгурації президента

Конституційний суд України заявляє, що не має наміру чинити перешкоди для зриву інавгурації новообраного президента. Про це йдеться в заяві суддів Конституційного суду.

«Останнім часом у засобах масової інформації й соціальних мережах масово поширюється інформація про можливий зрив інавгурації новообраного президента шляхом достроково звільнення Станіслава Шевчука з посади голови Конституційного суду України. Ця інформація повністю не відповідає дійсності і є цілеспрямованою інсинуацією, мета якої дискредитувати Конституційний суд України та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні», – йдеться в заяві.

Судді заявляють, що, згідно з Конституцією, приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але наголошують, що Основний закон не вказує конкретної особи, яка має виконати процедуру.

«Приведення новообраного президента до присяги є конституційним обов’язком голови КСУ, який безумовно буде виконаний», – йдеться в заяві.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.