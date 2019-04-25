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25 Квітень 2019, Київ 14:07
Новини | Політика

Команда Зеленського представила «військову доктрину» новообраного президента

Команда Зеленського планує позбавити Збройні сили «невластивих функцій»

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Команда новообраного президента України Володимира Зеленського представила його «військову доктрину». Документ виданню «Новое время» передав радник Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин.

У команді новообраного президента обіцяють забезпечити об’єднане керівництво силами оборони відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами-членами НАТО.

«Посаду начальника Генерального штабу буде відокремлено від посади головнокомандувача Збройних сил», – йдеться в документі.

Згідно з доктриною, протистояти «противнику, який переважає нас чисельно та матеріально, буде професійна, добровільна та мотивована армія, взаємосумісна з арміями країн членів НАТО».

«Армія буде посилена резервом постійної готовності та системою територіальної оборони. Ми забезпечимо залучення до керівництва армією бойових офіцерів, які дбають про життя солдата і здатні здобувати перемоги. Командири та органи управління тактичного та оперативного рівня отримають максимально можливу самостійність у прийнятті рішень щодо відсічі збройної агресії», – мовиться в доктрині.

Команда Зеленського планує позбавити Збройні сили «невластивих функцій».

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«Військове майно, яке не використовується за призначенням, буде передане в управління центральних, або місцевих органів влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном. Буде забезпечено відкритість фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки і оборони та доступ громадськості до контролю ефективності використання кожної копійки виділених фінансових ресурсів», – пишуть автори документа.

Вони хочуть, щоб 50 відсотків фінансового ресурсу спрямовувалося на утримання Збройних сил, 30 відсотків – на їх переозброєння, 20 відсотків – на підготовку військ та сил.

«Держава гарантуватиме гідне забезпечення солдата і коли він служить, і коли стає ветераном. Військовослужбовці будуть забезпечені службово-посадовим житлом. Ті, хто має вислугу понад 20 років, забезпечуватимуться квартирами через накопичувальні цільові програми, довгострокове та іпотечне кредитування», – йдеться в доктрині.
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Автори документа планують, що більшість оборонних закупівель будуть переведені на електронні майданчики без можливості втручання у процес їх роботи.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набрав понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

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