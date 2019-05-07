Коломойський: на Зеленського не може бути компромату

Український олігарх Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю Bihus.Info, що інформації, яка компрометує обраного президента України Володимира Зеленського, не існує.

«На нього немає компромату взагалі ні в кого. Він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату», – сказав Коломойський на запитання, чи він сам має компромат на Зеленського.

Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського, є особистим адвокатом Ігоря Коломойського. Про це журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповів сам олігарх.

Раніше «Схеми» розповіли, що напрямки перельотів адвоката Андрія Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, потім – Ізраїль.

«Наприклад, протягом 2018 року юрист літав у Женеву щонайменше 9 разів. Тоді олігарх мешкав там. Із осені 2018 року Богдан часто літає у Тель-Авів, де живе Коломойський тепер. Починаючи з жовтня минулого року він бував там мінімум 9 разів. Причому п’ять із них – у 2019-му. Уже після того, як Зеленський оголосив про похід на вибори», – мовиться в матеріалі «Схем».

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини відвідування Женеви і Тель-Авіва, посилаючись на те, що це «приватне життя».

Під час виборчої кампанії опоненти закидали Зеленському користування автомобілем, який раніше належав Коломойському чи людям із його оточення. Також Коломойський визнав, що безпеку Зеленського гарантували ті ж охоронці, що й під час перебування олігарха в Україні.