Із січня юрист Зеленського 5 разів літав у Тель-Авів, де мешкає Коломойський – «Схеми»

Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав з Києва до Тель-Авіва, де зараз мешкає олігарх Ігор Коломойський. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

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Як повідомили журналісти, юрист двічі літав до Ізраїлю у січні, один раз – у лютому і тричі –​ в березні.

«Останній відомий нам переліт – повернення з Ізраїлю 23 березня цього року», – мовиться у матеріалі.

«Схеми» розповіли, що напрямки перельотів Андрія Богдана змінювалися відповідно до зміни місця проживання Ігоря Коломойського: спочатку була Швейцарія, де на той момент мешкав олігарх. Так, за даними журналістів, юрист літав у Женеву протягом 2018 року щонайменше 9 разів, в тому числі разом із Зеленським. Потім – в Ізраїль, коли туди перебрався Коломойський.

Сам Андрій Богдан відмовився говорити про причини частих відвідин Тель-Авіва та Женеви, посилаючись на те, що це «приватне життя».

«Моє приватне життя не може бути без мого бажання відкрите ні журналістам, ні будь-кому іншому. Я не є ні публічна особа – ні політик, ні держслужбовець», – заявив у коментарі «Схемам» сам юрист.

Андрій Богдан був також захисником соратника Коломойського Геннадія Корбана у суді. А ще – радником самого Ігоря Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської ОДА.

Раніше також у штабі Зеленського прокоментували інформацію про співпрацю з адвокатом Коломойського.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.