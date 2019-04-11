У штабі Порошенка заперечують причетність до ролика, де Зеленського збиває вантажівка

Передвиборчий штаб Петра Порошенка заперечує причетність до виробництва відеоролика про Володимира Зеленського.

«У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до «чорного» ролика про кандидата у Президенти Володимира Зеленського з кокаїном», – йдеться в короткому повідомленні штабу.

11 квітня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що порушило кримінальне провадження через відео, «в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка».

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Відео, яке обурило прихильників Зеленського, базується на його рекламному відеоролику, який з’явився зранку 10 квітня. Слова Зеленського перериває проїзд у кадрі вантажівки, а після цього на зеленому тлі з’являється напис «У кожного своя дорога» та зображення білого порошку, який всмоктується в скручений шматок паперу.

Відеоролик став вірусним, нині він поширений у соцмережах, а в мережі Youtube його демонструє сама команда Зеленського із заголовком «Порошенко опублікував відео, де фура збиває Зеленського».

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.