Аваков заявив, що поліція посилила охорону Зеленського перед другим туром – УНІАН

Національна поліція охороняла кандидата в президенти Володимира Зеленського і перед першим туром виборів, однак перед другим охорону посилили – про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив кореспонденту інформаційного агентства УНІАН.

«Він (Зеленський – ред.) отримав охорону Національної поліції. І ця охорона у нього діяла ще з першого туру, просто коли Зеленський вийшов у другий тур, ми, безумовно, посилили цю охорону», – цитують Авакова в інформаційному агентстві.

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При цьому радник голови МВС Іван Варченко 8 квітня повідомляв, що штаб Володимира Зеленського звернувся до поліції з проханням надати його охорону.

В Україні нині триває виборча кампанія. За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.