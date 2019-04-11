Головний рабин України пояснив, як іудеям проголосувати на другий день Песах

Центральна виборча комісія не задовольнила прохання головного рабина України Моше Реувена Азмана про продовження роботи частини дільниць на виборах президента України 21 квітня, коли іудеї відзначають другий день свята Песах. Водночас голова ЦВК Тетяна Сліпачук вказала на норму закону, яка уможливить голосування для тих, хто святкує.

«У своїй відповіді пані Сліпачук повідомила про те, що «за законом усіх, хто до 20:00 прийшов на дільницю, але не встиг проголосувати, зобов’язані запустити в приміщення і дати можливість проголосувати». Таким чином, можна увійти на виборчу дільницю до 20:00 і залишатися там до завершення свята о 20:54, тобто до виходу зірок. Після чого виконати свій громадянський обов’язок», – вказав головний рабин України у Facebook.

Головний рабин України Моше Реувен Азман звернувся 9 квітня до Центральної виборчої комісії з проханням продовжити 21 квітня роботу деяких виборчих дільниць до 22:30. Він мотивує це необхідністю реалізації виборчих прав громадян, які сповідують іудаїзм. Під час свята Песах за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок.

Повторне голосування на виборах президента України (його також називають другим туром) відбудеться 21 квітня, дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00. Виборчі комісії мають право продовжити процес голосування на окремих дільницях, якщо до 20:00 проголосували не всі виборці, які на той момент увійшли до приміщення для голосування.