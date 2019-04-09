Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Квітень 2019, Київ 19:53
Новини | Політика

Головний рабин України просить продовжити голосування 21 квітня через Песах

Він мотивує це необхідністю реалізації виборчих прав громадян, які сповідують іудаїзм

Дивитись коментарі

Головний рабин України Моше Реувен Азман звернувся 9 квітня до Центральної виборчої комісії з проханням продовжити 21 квітня роботу деяких виборчих дільниць до 22:30. Він мотивує це необхідністю реалізації виборчих прав громадян, які сповідують іудаїзм.

«У зв’язку з припаданням дати другого туру виборів президента України на другий день свята Песах, під час якого за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок, та з метою надання громадянам, що сповідують іудаїзм, можливості для реалізації свого виборчого права, прошу 21 квітня продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22 години 30 хвилин, хоча б по одній дільниці у великих містах», – ідеться в листі головного рабина України.

Повторне голосування на виборах президента України (його також називають другим туром) відбудеться 21 квітня, дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00. Виборчі комісії мають право продовжити процес голосування на окремих дільницях, якщо до 20:00 проголосували не всі виборці, які на той момент увійшли до приміщення для голосування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG