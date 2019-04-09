Головний рабин України просить продовжити голосування 21 квітня через Песах

Головний рабин України Моше Реувен Азман звернувся 9 квітня до Центральної виборчої комісії з проханням продовжити 21 квітня роботу деяких виборчих дільниць до 22:30. Він мотивує це необхідністю реалізації виборчих прав громадян, які сповідують іудаїзм.

«У зв’язку з припаданням дати другого туру виборів президента України на другий день свята Песах, під час якого за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок, та з метою надання громадянам, що сповідують іудаїзм, можливості для реалізації свого виборчого права, прошу 21 квітня продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22 години 30 хвилин, хоча б по одній дільниці у великих містах», – ідеться в листі головного рабина України.

Повторне голосування на виборах президента України (його також називають другим туром) відбудеться 21 квітня, дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00. Виборчі комісії мають право продовжити процес голосування на окремих дільницях, якщо до 20:00 проголосували не всі виборці, які на той момент увійшли до приміщення для голосування.