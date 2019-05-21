«Запасаємося попкорном». Реакції соцмереж на перші призначення президента Зеленського

Володимир Зеленський зробив перші призначення як президент України. Радіо Свобода зібрало реакції українців у соцмережах щодо осіб, які опинився на посадах.

Президент України Володимир Зеленський зробив перші призначення на посаді. Після указу про розпуск Верховної Ради було опубліковано укази про звільнення з посади начальника Генштабу –головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка та про призначення на цю посаду генерала-лейтенанта Руслана Хомчака.

Хомчак до цього часу обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Він командував силами АТО і зокрема Міноборони в районі Іловайська влітку 2014 року.

Дехто поставився до особи Хомчака критично. Наприклад, блогер Serg Marco пише: «Той Хомчак, що у кабінеті у Корбана планував Іловайську операцію? Ну що, привіт тим, хто був у Іловайському котлі і у цьому звинувачував Муженка, у тому, що він завів їх туди. Як ви, хлопці?»

Командир п’ятої роти батальйону «Донбас» Володимир Шилов теж звинувачує Хомчака: «Людину, яка в Іловайську покинула особовий склад без командування та в той момент, коли його підлеглих розстрілювали як в тирі, ховалася в кущах, залишивши в автомобілі оперативні карти та зв'зок, призначили НГШ?»

У той же час головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов називає це призначення «зваженим і професійним». «Це означає курс на справжні реформи в армії», – написав Бутусов.

«Якщо він такий злодій і зрадник, як то описують експерти і просто схвильовані громадяни, близькі до команди Порошенка, то постає питання. Вгадайте яке», – зазначає блогер Антон Ходза.

Наступним кадровим рішенням президента України стало призначення головою своєї адміністрації Андрія Богдана, особистого адвоката олігарха Ігоря Коломойського.

Раніше Богдан зазначав, що у випадку призначення його на якусь державну посаду, він завершить свою адвокатську практику.

У відповідь на запитання про Богдана, Ігор Коломойський сказав журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»): «Він, перш за все, мій адвокат». Богдан здійснював юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

Також «Схеми» повідомили, що Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

На це призначення також відреагували емоційно.

Загалом, недосвідченого президента віддали в руки досвідченого «юриста Коломойського», – пише головний редактор Liga.net Борис Давиденко.

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Інвестиційний банкір Сергій Фурса пише: ​«Спочатку план Коломойського з виборів, тепер його юрист, який відповідно до закону про люстрацію не може бути главою АП, призначений главою АП».

​«Люстрація все?» – запитує журналістка видання «Новое время» Ольга Духніч.

Володимир Зеленський вже призначив і п’ятьох заступників голови Адміністрації президента.

Першим заступником глави АП став Сергій Трофімов.

Також заступниками призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«Одним словом, набираємо попкорна і дивимося далі. Далі буде цікавіше», – підсумовує експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич​.

«Запрошую сценаристів останнього сезону «Гри Престолів» приїхати надихнутися в Україну», – іронізує фахівець із діджітал-комунікацій Альона Дєньга.