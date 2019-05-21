Зеленський призначив Хомчака начальником Генштабу замість Муженка

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента 21 травня.

Це перше кадрове призначення президента Зеленського.

Руслан Хомчак 1967 року народження. До цього часу обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Він командував силами АТО і зокрема Міноборони в районі Іловайська влітку 2014 року.

Віктор Муженко був начальником Генштабу ЗСУ з липня 2014 року.