Голова КСУ про зустріч із соратником Зеленського: знайомі 10 років, про люстрацію не розмовляли

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук підтвердив зустріч із неформальним куратором штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського й адвокатом олігарха Ігоря Коломойського Андрієм Богданом. За його словами, зустріч 13 березня не була таємною.

В ефірі Радіо Свобода Шевчук заявив, що знає Богдана понад 10 років і не говорив із ним про закон щодо люстрації.

«Я ніколи ні з ким не обговорюю справи, які перебувають у провадженні. Я знаю пана Богдана більше ніж 10 років, він відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі, то вона не була таємною… Він офіційно, через приймальню попрохав про зустріч. Ми на початку березня зустрілися. Це було після ситуації з нашим рішенням про незаконне збагачення. Піднялася велика хвиля, в тому числі і в політичних штабах. Як я розумію, кандидату Зеленському ставили питання дипломати: що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, який ухвалити правильний закон новий. Про люстрацію ми не розмовляли», – сказав Шевчук.

17 квітня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили про те, що Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Журналісти послались на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

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Через день після того, як стало відомо про цю зустріч, у Конституційному суді України скасували засідання, на якому мала вирішуватись доля закону «Про очищення влади», і на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

«Схеми» повідомили, що впливовий соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Андрій Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду. Але раніше він запевняв журналістів «Схем», що не розмовляв із Володимиром Зеленським щодо свого призначення на будь-яку посаду.

Конституційний суд вже понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону «Про очищення влади» (люстрації).

Голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин написав на своїй сторінці у Facebook, що судді Конституційного суду поспішають скасувати закон про люстрацію.

«Поспішають, щоб встигнути в період до інавгурації. Щоб навішати всіх собак на чинного гаранта. Багато в чому заслужено. І розчистити поле для нового», – написав він.

Андрій Богдан здійснює юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав із Києва до Тель-Авіва, де зараз мешкає олігарх Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський заявив, що Андрій Бодан працює його адвокатом і водночас співпрацює зі штабом Зеленського.