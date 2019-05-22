Голова Адміністрації президента припустив проведення референдуму про мирні угоди з Росією

Адміністрація президента України Володимира Зеленського розглядає винесення на референдум питання про мирні угоди з Росією, повідомив голова АП Андрій Богдан в ефірі телеканалу «112 Україна» ввечері 21 травня.

«Малось на увазі не формат, і це говорив Володимир Зеленський під час своєї виборчої кампанії, що кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоб не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення, чи підходять ті чи інші домовленості», – сказав Богдан.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі та повернення втрачених територій.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт між Україною та підтримуваними Росією бойовиками, унаслідок якого, за даними ООН на кінець 2018 року, загинули близько 13 тисяч людей.