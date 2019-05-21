Богдан заявляє, що зупиняє адвокатську практику через призначення головою АП

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан заявляє, що зупиняє свою адвокатську практику у зв’язку з призначенням на посаду.

Як повідомляє прес-служба президента, він сказав про це в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З моменту підписання указу я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується у реєстрі адвокатів. І з цього часу будь-хто може зайти і подивитися, що я не представляю будь-яку людину у кримінальному чи іншому процесі», – наголосив він.

Богдан також заявив, що «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

«Я закрив одну корупційну схему, яка виводила два мільярди гривень на рік при всіх владах, і автор цієї схеми при Міністерстві юстиції в реєстрах був одним з авторів закону про люстрацію. І так сталося, наші попередники ухвалювали цей закон, саме глава Адміністрації президента і його заступники виведені з-під державної служби. І якщо я можу займати якусь посаду на території України, це або глава АП, або заступники, тому в цьому немає ніякого порушення не норм моралі, ні норм закону», – сказав Богдан.

Він додав, що новий президент і його команда не чинитимуть тиск на Конституційний суд, на розгляді якого понад чотири роки перебуває закон про люстрацію.

Володимир Зеленський 21 травня призначив головою адміністрації президента свого радника з юридичних питань, особистого адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана.

17 квітня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили про те, що Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із тодішнім головою суду Станіславом Шевчуком.

Журналісти послались на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

Через день після того, як стало відомо про цю зустріч, у Конституційному суді України скасували засідання, на якому мала вирішуватись доля закону «Про очищення влади», і на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

«Схеми» повідомили, що Богдан сам потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Андрій Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду.