Розпуск Верховної Ради: законно чи ні і що кажуть голови фракцій?

Президент Володимир Зеленський планує, щоб дострокові вибори до Верховної Ради України були проведені 21 липня цього року. Він видав відповідний указ. Цьому передували консультації президента зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій. Офіційна причина розпуску Верховної Ради, як це трактує президент – «пункт перший статті 90 Конституції України – відсутність коаліції у Верховній Раді».

Про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів на 21 липня Володимир Зеленський видав указ вже під вечір 21 травня. І звернувся до голови Верховної Ради, аби зібрати позачергове засідання парламенту 22 травня.

«Немає чого коментувати. Ми розраховуємо, що буде змінено виборче законодавство. Ми йдемо на дострокові вибори для того, щоб перемагати», – заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко після зустрічі із президентом України.

«Ми вважаємо, що буде дуже важливий крок для оновлення парламенту. І для заведення у парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє. Дату проведення позачергової сесії визначає голова Верховної Ради. Ми будемо пропонувати провести її завтра (22 травня – ред.). Тільки найоптимальніший термін публікації указу, щоби дотриматися усіх норм Конституції – це період 60 днів – проведення виборів в останню неділю цього періоду, – це саме публікація завтра (ймовірно йдеться про публікацію указу президента про розпуск парламенту в державних виданнях «Урядовий кур’єр або ж «Голосі України» – ред.)», – сказав на той момент радник Володимира Зеленського із юридичних питань Андрій Богдан (тепер вже голова Адміністрації президента).

Верховній Раді запропонували внести зміни до Виборчого кодексу на позачерговому засіданні парламенту. Серед іншого, йдеться про зниження прохідного бар’єру із 5% до 3% та скасування усіх статей чинного виборчого законодавства, в яких йдеться про мажоритарну систему виборів.

«Ще є питання імперативного мандату. Що, якщо раптом «тушки» захочуть тоннами переходити з однієї фракції в іншу, – їм потрібно це заборонити. Але це вже викликало дискусію. Тому, що завжди «тушки» є вигідними для тих, хто маніпулює і користується владою у власних інтересах», – сказав журналістам голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк.

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко каже, що це швидше політичне рішення, ніж юридичне. Адже у президента України на сьогодні немає юридичних підстав розпускати Верховну Раду. З цим погоджується глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«В Конституції України чітко прописано, у статті 90: підстави для розпуску Верховної Ради. Жодної підстави я не вбачаю. І тому вважаю, що це більше політичне рішення, для того, щоби запустити перевибори Верховної Ради, скориставшись рейтингом. Цілком логічно, що пан Зеленський хоче завести депутатську фракцію у наступну Верховну Раду», – сказав Бурбак після зустрічі із Зеленським. Він також додав, що «Народний фронт» готовий взяти участь у «сумнівних» виборах і що «ніхто за крісла не тримається.

Раніше, 17 травня, Максим Бурбак заявив із трибуни Верховної Ради про вихід фракції «Народний фронт» із коаліції «Європейська Україна», відтак спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про 30-денний термін формування нової коаліції.

Керівник фракції «Батьківщина» ​Юлія Тимошенко має свою позицію. Вона запевняє, що формально коаліції не існувало ще з березня 2016 року, коли фракція Олега Ляшка вийшла із коаліції. Відтак, Володимир Зеленський має повне право розпустити парламент. Але, додає вона, слід внести зміни до виборчого законодавства.

Згідно зі Статтею 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій

протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету міністрів України

протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

«Підстави – пункт 1 статті 90 (Конституції України, – ред.) – відсутність коаліції у Верховній Раді» – таку офіційну причину розпуску українського парламенту назвав Андрій Богдан.

У президентському указі Володимира Зеленського зазначено: «Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року».

Позачергова сесія парламенту має розпочатися 22 травня о 12-й годині.