Що каже Конституція про розпуск Верховної Ради?

Новий президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду VIII скликання, а також виступив за проведення дострокових виборів до парламенту вже через 2 місяці. Чи порушують ці наміри президента Конституцію України?

Інавгураційна промова шостого президента України Володимира Зеленського під час урочистого засідання Верховної Ради нарешті дала відповіді на запитання про перші кроки нового очільника держави на посту, але й, водночас, підняла нову хвилю запитань до нього. Зокрема, й про конституційно правомірність його заяви про намір достроково розпустити Верховну Раду.

«Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати, а тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. У вас на це буде два місяці. Це геть не все, що ви можете зробити. Але для початку – достатньо. У вас буде два місяці. Ухваліть ці важливі закони та рішення. Повісьте усі медалі собі. Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду VIII скликання», – сказав Зеленський після церемонії інавгурації.

А після бурхливої реакції на у сесійній залі на цю заяву додав: «Тобто це консультації вже пройшли, я так розумію?».

Перші реакції парламентарів

Вочевидь, він мав на увазі консультації з керівниками фракцій Верховної Ради з питання розпуску парламенту. Однак, насправді ці консультації призначені на 10:00 ранку 21 травня. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко, продемонструвавши запрошення на цю зустріч.

Також парламентар додав, що хоч конституційних підстав для розпуску Ради немає, він підтримує рішення про проведення виборів до парламенту за новим виборчим законом.

«Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це чисто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство. Однак, щоб українці знову не були обмануті – треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції», – зазначив Ляшко.

Позафракційна депутат Верховної Ради Надія Савченко також заявила про підтримку рішення президента України про розпуск парламенту та його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

«Він зробив усе правильно, усе в своєму стилі. Я вважаю, якщо він і далі буде так тримати марку і буде досягати результатів, то ми йому допоможемо… Якщо президент не схибить, якщо лінія його буде чітка, то ми не будемо ставати опозицією, моя політична партія, «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», буде йти у фарватері з діючою владою, щоб можна було дійсно реалізувати всі ті зміни, на які народ так чекає», – сказала Савченко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

А от перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, навпаки, назвала неконституційним розпуск парламенту, про який заявив президент Володимир Зеленський.

«Виграла – з десяток парі, що буде дочасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі «дрібниці» звертає увагу в епоху боротьби за лайки). Втішена: мирною і цивілізованою передачею влади, демократичними президентськими виборами і повагою, яку ВР демонструє до інституції президентства, незалежно від прізвищ. Не тішить: низька політична культура і культивація неповаги до інститутів держави, незалежно від осіб і прізвищ», – написала Ірина Геращенко.

Правових підстав для розпуску парламенту не побачив і народний депутат від БПП Олександр Черненко.

«Для дострокового припинення парламенту немає правових, юридичних підстав. Коаліція не існує від минулої п'ятниці, і для її утворення є місячний термін. Тому, треба читати указ, як там будуть формулювати. Сьогодні правових, легітимних підстав я не бачу», – заявив він.

Що каже Конституція України?

Згідно зі Статтею 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій

протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України

протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Утім, рішення про дострокове припинення повноважень парламенту ухвалюється президентом після консультацій з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Правова колізія полягає у тому, що 17 травня голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна». Тобто від цієї дати у парламентарів є 30 днів, щоб домовитися про створення нової коаліції. У разі якщо її не сформують, президент за Конституцією може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Водночас, на думку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, президент має повноваження розпустити Верховну Раду в строк до 14 червня 2019 року.

«У середньому між днем проведення виборів народних депутатів України та днем відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради України минає 48 днів. Беручи до уваги наведене, цілком ймовірним не тільки з теоретичної, а й з практичної точки зору є сценарій, за якого повноваження діючої Верховної Ради України можуть тривати до 14 грудня 2019 року, тобто ще протягом 48 днів після дня виборів, що надає Президенту України право припинити повноваження Верховної Ради України у строк до 14 червня 2019 року», – написав на своїй сторінці Facebook Вовк ще 24 квітня.

Політолог Роман Кисленко акцентує на іншому аспекті промови Володимира Зеленського у контексті дострокових виборів Верховної Ради. За його словами, важливим є розуміння, за яким саме виборчим законом відбудуться ці вибори. Адже однією з вимог Зеленського до парламентарів є ухвалення нового кодексу.

«Якщо сьогодні буде Указ про розпуск ВРУ, то вибори пройдуть за чинним Законом «Про вибори народних депутатів України». Навіщо тоді вимагати прийняття виборчого кодексу? Або почнемо по старому закону виборчий процес, а закінчимо по новому?» – написав Кисленко на своїй сторінці Facebook.

Очікується, що текст указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради може з'явитися 21 травня – після проведення консультацій з головами фракцій. У такому разі позачергові вибори до Верховної Ради можуть відбутися вже у липні.