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20 травня 2019, Київ 20:13
Новини | Політика

Представник ЄС про розпуск Ради: підтримаємо, якщо це відповідатиме волі народу і Конституції

Під час інавгураційної промови 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду

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Європейський союз підтримає рішення про розпуск Верховної Ради, якщо воно відображатиме волю українського народу й узгоджуватиметься з Конституцією України, заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

«Для ЄС важливо, щоб високоякісна демократична поведінка, яка була продемонстрована під час перебігу виборчої кампанії і за підсумками президентських виборів, була дотримана і в цей момент», – сказав Шефчович, який очолював делегацію ЄС на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгураційної промови 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Повна промова президента Зеленського – відео
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Повна промова президента Зеленського – відео

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Минулого тижня голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» і закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації із формування нової.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

Інавгурація президента Зеленського у фото
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Інавгурація президента Зеленського у фото

Володимир Зеленський офіційно став президентом України

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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