Представник ЄС про розпуск Ради: підтримаємо, якщо це відповідатиме волі народу і Конституції

Європейський союз підтримає рішення про розпуск Верховної Ради, якщо воно відображатиме волю українського народу й узгоджуватиметься з Конституцією України, заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович.

«Для ЄС важливо, щоб високоякісна демократична поведінка, яка була продемонстрована під час перебігу виборчої кампанії і за підсумками президентських виборів, була дотримана і в цей момент», – сказав Шефчович, який очолював делегацію ЄС на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгураційної промови 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Минулого тижня голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» і закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації із формування нової.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.