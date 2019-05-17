Парубій оголосив про припинення роботи коаліції в Раді

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна». Він сказав про це на засіданні парламенту 17 травня.

«Сумна новина. З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» про вихід фракції з коаліції і у зв'язку з цим припинення діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді VIII скликання припинила свою діяльність. Протягом одного місяця від сьогодні має бути сформована нова коаліція. Закликаю представник усіх фракцій і груп почати консультації… І давайте визнаємо: це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, усіх зі спільною роботою», – оголосив Парубій.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

«Ми заявляємо про вихід із чинної коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Відповідно до Конституції, упродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція. «Народний фронт» закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій», – сказав Бурбак із парламентської трибуни.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» створили 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Об’єднання «Самопоміч», Радикальної партії, «Батьківщини» (загалом 302 депутати).

Пізніше фракції «Самопоміч», Радикальної партії і «Батьківщини» в різний час заявили про вихід із коаліції. Після цього список депутатів, які входили в коаліції не оприлюднювали, і факт наявності коаліції в парламенті ставився під сумнів низкою депутатів.