У Зеленського оприлюднили рекламний відеоролик за розпуск Верховної Ради

У команді обраного майбутнього президента України Володимира Зеленського оприлюднили відеоролик, що рекламує достроковий розпуск Верховної Ради України.

Як мовиться в дописі до ролика, розпуск Верховної Ради є «одним з головних на «порядку денному» громадян України. Ніяких доказів цьому твердженню не наведено; далі в самому ролику йде відеоопитування на вулицях Києва, показані респонденти якого майже всі говорять про необхідність розпуску парламенту.

Відеоролик російською мовою записав один із соратників Зеленського, комедійний актор Руслан Ханумак. Представившись глядачам як «Русік», він, зокрема, твердить, ніби «рівень довіри населення до Верховної Ради становить не більш ніж 4 відсотки», не наводячи ніяких джерел такого твердження.

Далі, передчасно називаючи Зеленського «президентом», Ханумак заявляє, що таким чином створює до нього відеопетицію: «Якщо це відео набирає понад мільйон переглядів, «президент» зверне на нього увагу».

Він також закликає на знак згоди ставити до відео «лайки» і заявляє, повторюючи одне з передвиборчих гасел команди Зеленського: «Разом ми «зробили» їх», маючи на увазі владу України, – і продовжує: «Тепер ми «зробимо» її», пояснюючи, що має на увазі Україну: «зробимо її красивою і квітучою, вдягнемо і взуємо її – рідну неньку».

«Русік» не пояснив, яку юридичну силу може мати кількість переглядів відеоролика чи кількість уподобань.

Представники команди Зеленського давали знати, що бажали б розпуску нинішньої Верховної Ради України і дострокових виборів парламенту; сам Зеленський відмовлявся прямо заявити про свої плани з цього огляду після того, як він набуде президентських повноважень.

Через юридичну невизначеність терміну в останні шість місяців строку повноважень парламенту, протягом якого Верховну Раду розпускати не можна (законодавство не уточнює, від якого саме моменту відлічувати ці шість місяців), переважно вважають, що останнім юридично безсумнівним терміном можливого рішення президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради є 27 травня, хоча є й інші тлумачення.

Зеленський, який виграв недавні вибори президента України, і члени його команди вже кілька разів виступали з вимогами провести церемонію складення ним президентської присяги в парламенті якнайшвидше, зокрема, вже 19 травня. Ці заяви викликали різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.

Відповідно до законодавства, новообраний президент, цього разу Володимир Зеленський, «вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів» (цей термін збігає 3 червня) і «набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України». До того моменту президентом України є Петро Порошенко.

За кількома опитуваннями, що були зроблені останнім часом, але ще до президентських виборів, рівень довіри до Верховної Ради малий, але значно вищий, ніж названі у Зеленського «4 відсотки». Зокрема, опитування Центру Разумкова за 21–26 березня дає парламентові рівень довіри загалом у 12,4 відсотка («повністю довіряю» плюс «скоріше довіряю»); опитування Київського міжнародного інституту соціології за грудень 2018 року говорило про 8 відсотків тих, хто «довіряє» Верховній Раді.