Зеленський: «Інавгурація має відбутися 19 травня»

Новообраний президент України Володимир Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня. Про це він написав 5 травня у Facebook.

«Вважаю, що інавгурація має відбутися 19 травня. Саме на цій даті я наполягав і на сьогоднішній зустрічі з головами парламентських фракцій. Саме про 19 травня писав у листі голові Верховної Ради Андрієві Парубію. Сподіваюся, що народні депутати підтримають наші пропозиції на своєму засіданні 14 травня, адже нам потрібно працювати. Зокрема і з парламентом. Визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Раніше 5 травня відбулася зустріч новообраного президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради і представниками парламентських фракцій і, як повідомила заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, він звернувся з ініціативою провести інавгурацію 19 травня, парламент вирішуватиме це питання на засіданні 14 травня.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович заявив, що на 19 травня цього року припадає День пам'яті жертв політичних репресій – «це траурний день, в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій».

А віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що запропонована Зеленським дата інавгурації 19 травня означає, що він хоче дострокових виборів до парламенту.

Сам Зеленський, як повідомляє «Українська правда», заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має. «Усі хочуть послухати, будемо ми розпускати парламент чи ні. ... Зарано про це говорити, бо ще немає повноважень. Як тільки в мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь».

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Напередодні у Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.