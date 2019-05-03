У Верховній Раді пропонують провести інавгурацію 19 травня

У Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року.

Документ під назвою «Проект Постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України (19 травня 2019 року)» зареєстрований 3 травня. Його ініціатор – позафракційний депутат Сергій Міщенко, який з квітня по грудень 2016 року входив до фракції «Блоку Петра Порошенка».

Повний текст постанови ще не оприлюднений.

3 травня результати виборів президента України оприлюднили в офіційному виданні парламенту «Голос України».

Читайте також: Україна: уроки другого туру президентських виборів

13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 виборців, що становить 24,45% від числа учасників голосування.

Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня 2019 року. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.