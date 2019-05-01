Зеленський та «Магія» російського телебачення

Російський федеральний телеканал НТВ анонсував вихід шоу «Магія», записаного в 2011 році, 3 травня 2019 року. Одним з ведучих шоу був новообраний президент України Володимир Зеленський.

Вісім років тому шоу виробництва компанії «ВайТ Медіа» для державного телеканалу «Росія-1» потрапило на полицю. Разом з Володимиром Зеленським ведучою була Тетяна Лазарєва, яка в той час активно брала участь в протестному русі. Це і стало причиною того, що вісім років тому глядач так і не побачив програму. Але пройшов час і телевізійні начальники іншого федерального каналу НТВ вирішили показати шоу «Магія». В якому вигляді програма буде продемонстрована припустити важко до того як вона вийде в ефір на Далекий схід? Чи будуть внесені якісь корективи? Але питання, чому раптом саме зараз вирішено показати шоу восьмирічної давності спантеличило багатьох. На думку російського теле і кінокритика Юрія Богомолова цей крок вписується в політику Росії по відношенню до України.

Це відбувається в рамках взаємної полеміки двох президентів, в рамках пропагандистської компанії Росії, з метою представити, що Володимир Зеленський лише комік, блазень, який став королем

– Зрозуміло, що все це відбувається в рамках взаємної полеміки двох президентів, в рамках пропагандистської компанії Росії, з метою представити, що Володимир Зеленський лише комік, блазень, який став королем. Ось помилуйтеся, громадяни Росії, який там президент в Україні. Це видно по тому подразненню, з яким Путін реагує на висловлювання Зеленського щодо паспортів, і це непряме свідчення того, що йому дуже некомфортно і він боїться програти своєму українському візаві по частині вільного виявлення емоцій або політичних обмінів ударами.

Я знаю, що ще одна телекомпанія, «Росія-1» ловила Зеленського на відпочинку в Туреччині і щось таке там намагалася зробити. І напевно, з цього щось зроблять і представлять, я думаю. Ну, це якийсь черговий тур дуелі двох президентів. І знаючи нашого президента, розумієш, що він в таких випадках особливо переживає за своє реноме.

– Крім обрання Володимира Зеленського президентом України нічого особливо не змінилося. Тетяна Лазарєва на російському телебаченні рідкісний гість. І саме гість, а не ведуча. Телевізійне керівницьво вважає, що Зеленський там виглядає не виграшно? Так адже вибори вже пройшли.

Мета – нагадати, ким був до обрання президентом Володимир Зеленський

– Ні, мета – нагадати, ким був до обрання президентом Володимир Зеленський ... Знаєте, у нас недавно йшов фільм під назвою «Гуморист», де розповідалося про те, як в 70-ті роки якийсь естрадний артист, багато жартував, користувався великим успіхом, і його запрошували на якісь різні лазневі корпоративи в якості жартівника. І в одній із заключних сцен в лазні, де розпарений, обмотаний рушником партійний бос розслабився, він кидає владно гумористові: «Ну, ти, жартуй!» І ображений у своїй гідності жартівник починає жартувати так, що цей партійний бос виходить з себе, у нього відмовляє серце, йому стає погано, і, здається, він помирає.

Ось щось подібне починає повторюватися вже на іншому рівні. В Україні могли б цей фільм показати своїм глядачам, це було б забавно.

– Як ви вважаєте, ця програма справить якесь враження на російську глядацьку аудиторію? Адже в Росії Зеленського знають і люблять по шоу «Квартал 95».

Їм образливо, що Путін і Зеленський тепер на одному рівні. Путін вже не просто президент, він, напевно, вважає себе президентом земної кулі

– Як на мене ніякого удару по іміджу Зеленського це не завдасть, але цього, здається, не розуміють наші пропагандисти, вони дивляться з точки зору: як так, ну, ось явно, що вже саме обрання Зеленського на таку високу посаду ображає нашого президента. Їм образливо, що Путін і Зеленський тепер на одному рівні. Путін вже не просто президент, він, напевно, вважає себе президентом земної кулі, а тут якийсь чоловік, з яким він повинен буде, напевно, спілкуватися, дотримуючись певного паритету. І ось це, швидше за все, призводить до таких дивних дій з боку російського телевізійного начальства.

Коментар компанії «ВайТ Медіа» – виробника телешоу «Магія» Радіо Свобода отримати не вдалося, оскільки її керівник Тимур Вайнштейн зараз перебуває у відпустці.