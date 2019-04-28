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28 Квітень 2019, Київ 18:19
Новини | Політика

Російський телеканал анонсував шоу «Магія» із Зеленським, зняте у 2011 році

НТВ: «Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах»

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Російський телеканал НТВ анонсував шоу «Магія» із новообраним президентом України Володимиром Зеленським, яке було зняте у 2011 році. Разом із Зеленським шоу веде Тетяна Лазарева.

«Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди розумівся на фокусах», – йдеться в анонсі передачі.

Видання «Коммерсант» пише, що компанія «ВайТ Медіа» створювала шоу для телеканалу «Россия 1». В ефірі НТВ програма стартує 3 травня.

За даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський у другому турі виборів президента переміг чинного голову держави Петра Порошенка, здобувши 73% голосів.

Володимир Зеленський
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