Зеленський відповів Путіну: українці не захочуть стати «новою нафтою» для влади Росії

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що в Кремлі обговорюють можливість надавати за спрощеною процедурою російське громадянство усім громадянам України.

Заяву Зеленського опубліковано на його сторінці в фейсбуці.

Він порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ». Він припустив, що хтось з українських громадян може перебувати під впливом російської пропаганди, але в той же час зауважив, що українці чудово знають, що «російський паспорт надає насправді» і перерахував ті «права», які мають його власники, включаючи «право» бути «заарештованим за мирний протест» і «не мати вільних і конкурентних виборів».

«Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ», – зазначив Зеленський.

При цьому обраний президент висловив готовність надавати українське громадянство тим, «хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу».

Зеленський також заявив, що готовий до переговорів з Росією в «нормандському форматі» і запропонував почати діалог з обміну ув'язненими «всіх на всіх, без винятків». Нормалізація відносин між Україною і Росією, наголосив Зеленський, можлива тільки після «повної деокупації як Донбасу, так і Криму».

27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.