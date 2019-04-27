«Агов, ЄС!»: євродепутатка Гармс закликала відреагувати на слова Путіна про видачу паспортів українцям

Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала Європейський союз до реакції на останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо видачі російських паспортів громадянам України за спрощеною процедурою.

Емоційне повідомлення політикиня опублікувала в своєму Twitter.

«Агов, ЄС! Після кількох критичних заяв щодо паспортизації для Донбасу (краще, ніж нічого) ви бачите, як Путін продовжує свою ескалацію. Федеріка Моґеріні, Жан-Клод Юнкер, Гейко Маас – порушите це питання на засіданні Ради безпеки? Чи знову українцям доведеться виявляти ініціативу?» – спитала Гармс.

Вона позначила у своєму дописі Верховну представницю ЄС із зовнішньої політики Моґеріні, президента Європейської комісії Юнкера та міністра закордонних справ рідної Німеччини Гейко Мааса.

27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.