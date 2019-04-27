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27 Квітень 2019, Київ 21:00
Новини | Політика

«Агов, ЄС!»: євродепутатка Гармс закликала відреагувати на слова Путіна про видачу паспортів українцям

Ребекка Гармс спитала у політиків Євросоюзу, чи планують вони порушити питання паспортної політики Кремля на засіданні Ради безпеки

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Депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала Європейський союз до реакції на останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо видачі російських паспортів громадянам України за спрощеною процедурою.

Емоційне повідомлення політикиня опублікувала в своєму Twitter.

«Агов, ЄС! Після кількох критичних заяв щодо паспортизації для Донбасу (краще, ніж нічого) ви бачите, як Путін продовжує свою ескалацію. Федеріка Моґеріні, Жан-Клод Юнкер, Гейко Маас – порушите це питання на засіданні Ради безпеки? Чи знову українцям доведеться виявляти ініціативу?» – спитала Гармс.

Вона позначила у своєму дописі Верховну представницю ЄС із зовнішньої політики Моґеріні, президента Європейської комісії Юнкера та міністра закордонних справ рідної Німеччини Гейко Мааса.

27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Прес-конференція Путіна: зустріч із Зеленським, паспорти для «ЛДНР» і мінські домовленості – відео
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Прес-конференція Путіна: зустріч із Зеленським, паспорти для «ЛДНР» і мінські домовленості – відео

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