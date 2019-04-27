Паспортний наступ на Донбасі: навіщо Росії нові громадяни з «ЛДНР»

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. У команді обраного президента України Володимира Зеленського наголосили, що це «визнання Росією своєї відповідальності як держави-окупанта»; сам Зеленський особисто уник коментарів.

Сам Володимир Путін висловив здивування різкою реакцією Києва й запевнив, що спрощена видача паспортів на Донбасі «має суто гуманітарний характер». У свою чергу, українське Міністерство закордонних справ розкритикувало указ російського президента й у четвер, 25 квітня, скликало засідання Ради безпеки ООН.

Продюсер Радіо Донбас.Реалії Олександр Демченко переконаний, що Росія намагається скористатися тимчасовою слабкістю України в період президентських виборів.

Росія користується будь-якою можливістю політичної нестабільності в українському суспільстві, щоб насаджувати свою агресивну політику щодо Донбасу

«Рада безпеки не ухвалила ніякого рішення офіційно, там був тільки брифінг представників Німеччини і Франції, які засудили це, а також окрема заява кількох країн-членів Ради безпеки і колишніх членів Ради безпеки, які засудили крок Путіна. І через усе це проходить така нота, що вони чекають якихось реакцій і дій щодо мінських угод від нового президента України. З іншого боку, це рішення про видачу паспортів відбулося в такий період ніби міжвладдя, коли один президент іще чинний, а інший уже обраний, але ще не вступив на посаду. Треба замислитися про те, що Росія в черговий раз користується будь-якою можливістю політичної нестабільності в українському суспільстві, щоб насаджувати свою агресивну політику щодо Донбасу», – каже він.

Олександр Демченко зазначає, що в соціальних мережах не спостерігається шквалу захоплених реакцій жителів Донбасу на указ Путіна.

«За ці роки гібридної окупації частини Донецької і Луганської областей люди там звикли, що такі гучні заяви і рішення завжди мають якусь зворотну сторону. Є частина людей, які завжди радіють будь-яким рішенням Росії, але основна маса ставиться до цього з підозрою. Вони знають, що коли Росія обіцяє для цих територій щось дуже хороше, то з часом виявляється, що все не так добре. Тут, у першу чергу, багато хто подумав про те, що, можливо, на окупованій території, наприклад, буде російське соціальне забезпечення. Але учора з’явилося пояснення, що пенсії зможуть отримувати тільки ті, хто живе на території Росії. Тобто такі подвійні стандарти: Росія говорить, що соціальне забезпечення цих людей лежить на плечах України, але надає «гуманітарну допомогу» у вигляді видачі паспортів», – каже він.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що міжнародна критика не зупинить дії Росії для паспортизації жителів Донбасу.

Я прогнозую для Донбасу такий же результат, як і для окупованих Південної Осетії й Абхазії: занепад і запустіння

«Позиція Росії відома: «Нас там немає». Хоча вже давно відомо, що вони там є і здійснюють ефективний контроль над окупованими територіями, постачають озброєння тощо, – все одно представник Росії доводитиме вам, що це все неправда. Всі ці заяви інших країн паспортизацію не зупинять – Росія не з тих суб’єктів міжнародної політики, які змінюють свою точку зору або припиняють діяти після словесної критики в Раді безпеки. Я лише хочу сподіватися, що події в Раді безпеки послужать тим тригером, який нарешті запустить механізм секторальних санкцій проти російської економіки. Тоді вони вже не сміятимуться. Людям, звичайно ж, розповідатимуть, що перед ними відкриються нові можливості, але я прогнозую для Донбасу такий же результат, як і для окупованих Південної Осетії й Абхазії: занепад і запустіння», – каже посадовець.

Георгій Тука вказує на те, що процес видачі російських паспортів на Донбасі почався ще два місяці тому з членів незаконних збройних формувань.

«Кожна наступна черга – різноманітні місцеві чиновники, і лише за залишковим принципом це торкнеться всіх інших громадян. До того ж, пенсіонерів у примусовому порядку змушуватимуть обміняти українські паспорти на паспорти «ЛНР» і «ДНР», позбавляючи їх можливості перетинати лінію розмежування. Це все веде до ізоляції цього неспокійного регіону. Україна не визнає подвійного громадянства, але я б не брав на себе відповідальність, як поводитиме себе український парламент щодо цього. Я не вважаю, що ми маємо обмежувати в правах людей, які отримали російські паспорти, за винятком тих випадків, коли, по-перше, вони це зробили добровільно й ініціативно і, по-друге, коли вони самі своїми діями позбавили себе українського громадянства», – каже він.