Кулеба про видачу російських паспортів українцям: Росія хоче подальшої ескалації та хаотизації України

Рішення Росії про видачу паспортів українським громадянам на Донбасі, а надалі і всім українцям, свідчить про бажання подальшої ескалації конфлікту. Про це заявив посол, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Якби РФ хотіла компромісу і врегулювати конфлікт, вона б зараз утримувалася від ескалації і залишала новому президенту України простір для дипломат. маневру. Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України і тому продовжує ускладнювати правила гри», – написав Кулеба в Twitter.

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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня.

Це рішення різко розкритикувала Україна і її західні союзники.

Зокрема, США назвали це рішення Путіна «вкрай провокаційною акцією», яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

27 квітня Путін заявив, що Москва розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.