Абсурдне рішення Путіна (світова преса)

Ірландське видання The Irish Times пише про засудження рішення президента Росії видавати російські паспорти на окупованих теренах сходу України. Австралійський щоденник The Sydney Morning Herald розглядає феномен, коли комік може стати президентом. А британський часопис The Times повідомляє про аудит української компанії «Феррекспо», який поставив деякі запитання щодо законності набутих коштів.

Популярний ірландський часопис The Irish Times публікує матеріал «Київ засуджує зухвалу пропозицію Росії щодо паспортів населенню східної України». У підзаголовку додається, що і нинішній, і новообраний президенти України засуджують шаховий хід Кремля, пов’язаний із наданням російського громадянства.

Видання пояснює, що Кремль значно полегшив процедуру набуття російського громадянства для мешканців підконтрольних бойовикам теренів східної України, що спричинило новий оберт конфлікту. Видання пише, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, за його словами, «суто гуманітарного характеру», тоді як Київ звинувачує російського керівника у торпедуванні зусиль, спрямованих на покладення краю п’ятирічній війні, яка забрала 13 тисяч людських життів, а також спричинилась до переміщення 1,6 мільйона людей.

The Irish Times зазначає, що цей крок Москви знов затьмарив сподівання на можливе зближення Росії з майбутнім президентом України. Видання нагадує, що новообраний президент України Володимир Зеленський у ході своєї виборчої кампанії заявляв, що бажав би покласти край боям на Донбасі між урядовими військами і керованими Москвою бойовиками.

Ірландська газета пише, що на додаток до гострої критики цього кроку Кремля з боку і команди Зеленського, і президента України, який складає свої повноваження, Петра Порошенка, посольство Сполучених Штатів Америки у Києві визначило указ, підписаний президентом Росії Путіним, як «абсурдний і такий, що дестабілізує». Принагідно дублінське видання нагадує, що Кремль і досі не привітав Володимира Зеленського з його перемогою зі значною перевагою на президентських виборах в Україні, водночас охолодивши оптимізм щодо перспективи можливої співпраці з колишнім коміком.

Ба більше, як вказує видання, указ Путіна породив побоювання щодо можливого відкритого наступу російського війська на Україну. На думку оглядачів, це нагадує схожі кроки Москви перед початком війни у Грузії 2008 року, коли Москва розпочала бойові дії проти Тбілісі під приводом «захисту російських громадян», яким вона перед тим роздала паспорти в сепаратистських регіонах Грузії.

Провідний часопис Австралії The Sydney Morning Herald вміщує матеріал «Україна не єдина країна з політиками, які виглядають як жарт». Сіднейське видання пише, що хоча в Україні було обрано президентом коміка, це не є жартом. Це, на думку газети, порушує серйозні питання щодо того, чому виборці занудилися від усталених політиків. Сьогодні виборці, надто молодь, уже не слухають ревно довгі серйозні промови політиків, як це було колись, коли виступали Черчилль, Джон Кеннеді тощо. Україна стала екстремальним, проте далеко не єдиним випадком.

Газета нагадує, що Володимир Зеленський грав роль учителя, який випадково став президентом України, у телесеріалі. І, увійшовши на політичну сцену, Зеленський базував свою кампанію на низці жартів, які висміювали політиків «старої школи». Зеленський дав лише одне інтерв’ю, яке він, зрештою, змушений був дати журналістові, якому програв у настільний теніс, пише газета (йдеться про велике інтерв’ю після першого туру).

The Sydney Morning Herald пише, що самий факт того, що Зеленський набрав 73% голосів українських виборців, свідчить, наскільки українці розчарувалися їхньою політичною системою. Видання додає, що австралійці, втім, мають всі підстави поважати нинішнього президента України Петра Порошенка, який підтримав кампанію за притягнення до відповідальності винних після того, як підтримувані Росією сепаратисти збили пасажирський літак «Малайзійських авіаліній» над сходом України, на борту якого перебували також і австралійці. Але, як веде далі видання, для більшості українців Порошенко «приніс тільки злидні і корупцію», і в розпачі вони й обрали жартівника.

Проте українці у цьому далеко не поодинокі. Сіднейський часопис нагадує про успіх італійського коміка Беппе Ґрілло, який мав успіх на виборах зі своєю партією «Рух 5 зірок», чи президента Гватемали Джиммі Моралеса, який виступав у комедійній програмі перед тим, як стати президентом своєї країни.

Можливо, деякі жарти таки допомагають, підсумовує австралійська газета. І додає: «Але було б краще вдатися до старої формули: визначити, що непокоїть молодь, і говорити з нею про це серйозно».

А провідний щоденник із Великої Британії The Times друкує статтю «Неправомірно привласнені кошти проливають світло на компанію «Феррекспо». Лондонський часопис повідомляє, що аудит, зроблений компанією Deloitte, поставив під сумнів легітимність виплат компанії «Феррекспо» українському благодійному фондові «Квітучий край». Аудитори поставили низку запитань щодо стосунків «Квітучого краю» і керівника «Феррекспо», українського мільярдера Костянтина Жеваго. Йдеться про те, що розслідування діяльності цього благодійного фонду викрило значну кількість потенційних зв’язків, які пов’язували фонд із самим Жеваго. Часопис нагадує, що представлена на лондонській біржі компанія «Феррекспо» видобуває залізну руду з двох копалень в Україні. Ця компанія повідомила торік про зростання прибутків до майже 1,3 мільярда доларів.

The Times веде далі, вказуючи, що благодійний фонд «Квітучий край» було засновано компанією «Феррекспо» з метою здійснення соціальних програм на зразок запобігання захворюванню на діабет чи збереження зору. «Феррекспо» загалом надала цьому благодійному фондові 110 мільйонів доларів із 2013 року, проте припинила виплати до фонду у травні минулого року після того, як фонд затримав подання інформації щодо того, як було витрачено кошти. Компанія «Феррекспо» також оприлюднила інформацію, що «Квітучий край» отримував кошти і від компанії «Хімреактив», яка контролюється тим-таки Жеваго. Аудитори Deloitte наголосили на непослідовності подання банківських відомостей із боку благодійного фонду. Пояснення з цього приводу з боку фонду визначили як неповні і незадовільні. Були також знайдені ознаки того, що кошти благодійного фонду могли бути неправомірно привласнені.